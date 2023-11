Ascolti tv 9 novembre, Blanca 2 chiude col botto. Grande Fratello senza Greta in calo

Tutto come previsto. E come ampiamente prevedibile. I dati Auditel degli ascolti tv della prima serata di giovedì 9 novembre raccontano di una Raiuno sempre più galoppante e di una Canale 5 che continua a inseguire a grande distanza. Le fiction Rai si confermano l'unico prodotto che veramente resiste, e convince, nel nuovo corso di una tv di Stato che ha cambiato veramente molto in questa stagione televisiva.

A vincere la serata, come ogni giovedì, è la fiction 'Blanca 2' con una Maria Chiara Giannetta come sempre da urlo e un Giuseppe Zeno da applausi. La puntata finale della fiction ha fatto registrare il 24,34% di share, con una media di 4 milioni 439mila telespettatori davanti al teleschermo.

Secondo posto, come ogni giovedì sera, per il Grande Fratello. Il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini si ferma al 18,48% con 2 milioni 512mila spettatori. E pensare che la puntata di lunedì aveva fatto il 20% di share. Il motivo del picco di lunedì? Il momento trash del confronto dal vivo fra Greta Rossetti, fidanzata del concorrente Mirko Brunetti, e le due inquiline Angelica Baraldi e Anita Olivieri. Questo a testimonianza che il trash tanto vituperato da Piersilvio Berlusconi è in realtà il motore di questo programma. Probabile, quindi, che dalla puntata di lunedì 13 novembre si torni a parlare in modo massiccio della soap 'Mirko e Greta contro tutti'. Anche perché proprio per lunedì è previsto l'ingresso di Perla Vatiero, ex fidanzata proprio di Mirko.

Al terzo posto negli ascolti della serata si piazzano praticamente a pari merito Diritto e rovescio di Rete 4 con il 5,27% e 792mila spettatori e PiazzaPulita su La7 con il 5,22% e 758mila telespettatori. Continua a deludere 'Delitti in famiglia' di Raidue: il caso Carretta ha fatto registrare solo il 3,08% e 584mila spettatori.