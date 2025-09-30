Ascolti tv 29 settembre, Grande Fratello battuto da ‘Blanca’

Roma, 30 settembre 2025 - La prima puntata del Grande Fratello 2025, il “nuovo Grande Fratello” come lo ha più volte definito la conduttrice Simona Ventura durante la diretta, era attesa da molti fan e addetti ai lavori. E il motivo è semplice: capire se la formula in sè del reality show è definitivamente defunta oppure era soltanto necessario un restyling di conduzione, opinionisti e concorrenti.

La prima puntata di un programma così atteso, si sa, non è probante: anche nelle passate edizioni condotte da Alfonso Signorini il Grande Fratello ha spesso iniziato bene per poi inabissarsi con ascolti non in linea con le aspettative. Va ricordato, poi, che il lunedì sera il reality show condotto da Simona Ventura con gli opinionisti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi si scontra con la terza stagione della fiction ‘Blanca’ su Raiuno. Che è di fatto una corazzata. E lo ha dimostrato sin dall’avvio di questa nuova stagione.

Come sono andati gli ascolti tv del Prime Time di lunedì 29 settembre? Da sottolineare che ormai la fascia di Prima serata inizia sempre più tardi: il record proprio ieri sera, con il Grande Fratello che ha preso il via alle 21.42. Orario nel quale sino a qualche anno fa la Prima serata era già nel vivo ormai da un’ora.

A vincere la serata di lunedì 29 settembre è stato il primo episodio della fiction ‘Blanca’ di Raiuno, con il 23% di share e una media di 3 milioni 806mila spettatori. Il Grande Fratello di Simona Ventura si è fermato al 20,3% di share e a una media di 2 milioni 813mila telespettatori. Peggiorando il risultato del 21,3% di share ma non della media di spettatori, che l’anno scorso era stata di circa 2 milioni 500mila. Un inizio incoraggiante, visto che la prima puntata è quella nella quale l’assenza di dinamiche, per forza di cose, si fa sentire. La prima è sempre una puntata un po’ “noiosa”, ma doverosa per presentare i concorrenti al pubblico.

Da sottolineare il botto di Gerry Scotti, che con la sua Ruota della Fortuna sfonda il muro dei 5 milioni di telespettatori: 5 milioni 488mila e 26,8% di share. Numeri da Prima serata. E anche parecchio vincenti.