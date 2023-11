Ascolti tv giovedì 2 novembre, Grande Fratello flop. Vince ancora ‘Blanca 2’

Chi ha vinto la serata di giovedì 2 novembre fra la fiction di Raiuno con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon 'Blanca 2' e il Grande Fratello, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5? Quali sono i dati degli ascolti tv di ieri sera?

Dopo il picco del 20% e il successivo crollo con un ritorno a un 17% di share, quella di giovedì 2 novembre era la puntata della prova del nove per capire la tendenza del reality show. A vincere la serata anche questa settimana è stato l'episodio di 'Blanca 2'. Un episodio che si è chiuso con un finale thriller che ha lasciato spiazzati moltissimi telespettatori. Anche questa atmosfera di tensione narrativa ha contribuito senza dubbio ad attirare il pubblico su Raiuno. 'Blanca 2' ha fatto registrare il 22% di share, con una media di 4 milioni di telespettatori.

Nuovo flop del Grande Fratello, che si attesta sul 17,4% di share, con una media di due milioni 340mila spettatori. Cosa non ha funzionato? Sicuramente due elementi su tutti: la narrazione completamente imperniata su un unico personaggio, ovvero quello di Beatrice Luzzi - l'attrice è stata protagonista di tutti i blocchi del programma tranne un paio -, e l'approdo alle polemiche su Giampiero Mughini e le sue affermazioni a dir poco surreali soltanto a puntata quasi finita. Il reality show condotto da Alfonso Signorini presenta un paradosso: i concorrenti sono molti, ma le dinamiche sono create di fatto soltanto da un manipolo di personaggi. Gli altri si limitano a guardare e, ogni tanto, a commentare. Questo crea una povertà di contenuti. In poche parole: non si riesce a trovare altra soluzione che parlare sempre dei medesimi argomenti e degli stessi personaggi. Il risultato è una profonda noia da parte del pubblico, che quindi non premia con ascolti alti il programma.

Terzo gradino del podio della serata per la partita dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di calcio Torino-Frosinone su Italia 1 e 'Diritto e Rovescio' su Rete 4, entrambe con il 6,4% di share. Tonfo su Raidue per ‘Delitti in famiglia – Il caso Lorys Stival’, che non va oltre il 2,9% con una media di 562mila spettatori. Un risultato non certo degno di una prima serata di Raidue.

Piazzapulita su La7 totalizza una media di 755mila telespettatori e uno share del 5,3%, mentre su Raitre Splendida Cornice non va oltre il 4,5%, con 784mila spettatori.