Ascolti tv 9 ottobre, Grande Fratello ancora deludente. Il ko passa anche dai social

Come sono andati gli ascolti tv di lunedì 9 ottobre? Chi ha vinto la serata nella sfida fra le reti televisive in prima serata? I dati Auditel danno conto di una situazione ormai cristallizzata, che è pressoché impossibile da sovvertire. Eppure Canale 5 utilizza diversi escamotage per cercare di risollevare gli ascolti tv del Grande Fratello.

A stravincere la serata di lunedì 9 ottobre è stata, come di consueto, una fiction Rai. Ovvero 'Imma Tataranni - Sostituto procuratore', che su Raiuno ha fatto registrare il 25,5% di share con una media di quasi quattro milioni e mezzo di telespettatori.

Non riesce a recuperare il Grande Fratello, che continua ad attestarsi sotto il 18% di share. Più precisamente il reality show condotto da Alfonso Signorini ha fatto registrare il 17,88% di share con una media di quasi due milioni e mezzo di spettatori.

Al terzo posto, come era successo la scorsa settimana con ‘Attacco al potere 2’, ecco il film ‘Attacco al potere 3’ su Italia 1 con il 6,83% di share e un milione 217mila telespettatori.

Quella del Grande Fratello continua ad essere una vera agonia dal punto di vista degli ascolti tv. I dati Auditel dell'ultimo mese raccontano di un reality show di Canale 5 in caduta libera, dopo l'unico acuto che è stato quello della prima puntata.

Un reality show che continua ad annaspare fra scelte autorali al limite dell'imbarazzante - la finta storia d'amore fra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è quasi una presa in giro verso un pubblico che stupido non è -, una conduzione che continua a fare acqua da tutte le parti – Alfonso Signorini che sbaglia i nomi degli inquilini, non ricorda chi è uscito dalla Casa soltanto pochi giorni prima – e un cast che ormai è punteggiato di macchiette. Vedi Massimiliano Varrese.

Rispetto a una settimana fa il Grande Fratello ha recuperato, sia chiaro. Ma tutti gli sforzi profusi – l’ingaggio last minute di Jane Alexander per cercare di mettere del pepe all’interno delle fragili dinamiche di questa stagione – e lo spostamento di alcuni momenti dopo la mezzanotte per avere un vantaggio nei confronti dei concorrenti che non si spingono così in là con l’orario stanno dando meno frutti di quanti ne servirebbero.

Grande Fratello in difficoltà anche sui social network: mai durante la serata del 9 ottobre il programma è stato fra i primi cinque trend di X, ex Twitter. Lo sono stati commenti su Beatrice Luzzi e su Heidi Baci. Ma non il programma. Segno che a interessare sono solo singoli personaggi, ma non la narrazione della trasmissione in sè.