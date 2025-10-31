Ascolti tv 30 ottobre, Grande Fratello nell’abisso: persi più di un milione di spettatori in un mese. Chiusura anticipata?

Milano, 31 ottobre 2025 – E adesso c’è davvero da riflettere. E pure parecchio. Perché uno share del 13,1% non può non far pensare ai vertici di Mediaset a molto più che un semplice cambiamento per il Grande Fratello.

L’edizione “nip” del Grande Fratello rischia la chiusura anticipata? A questo punto sì. Anche perché tutti i correttivi, di scarsa inventiva va detto, applicati sin qui non hanno avuto nessun effetto migliorativo sugli ascolti tv. A vincere la Prima serata di giovedì 30 ottobre è stata ‘Noi del Rione Sanità’ su Raiuno con il 17,7% di share e una media di 2 milioni 769mila spettatori. Crollo del Grande Fratello, che scende a poco più di un milione 600mila telespettatori di media e uno share del 13,1%. Dalla prima puntata di questa edizione, il reality show condotto da Simona Ventura ha perso per strada 7 punti percentuali di share e ben un milione 200 spettatori.

Un flop totale e ormai certificato che a questo punto non giustifica più un investimento importante di tempo, soldi e energie da parte di Mediaset. Ecco perché la chiusura anticipata ora rischia di diventare realtà.

Va anche sottolineato che i correttivi applicati da produzione, autori e Mediaset non sono stati di certo un trionfo di inventiva: il ritorno di Sonia Bruganelli come opinionista e l’ingresso, come ospite, di Valentina, compagna del concorrente Domenico. Insomma, nulla destinato a costruire dinamiche interessanti e durature.

Il Grande Fratello ha fatto il proprio tempo? A questo punto sembra davvero di sì. E quindi è necessario più che mai ripensare al format e non semplicemente riempirlo di ospiti o di volti ormai già noti, e non particolarmente dal pubblico. Servono prima idee e solo dopo personaggi che quelle idee possano svilupparle davanti alle telecamere.