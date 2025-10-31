Mercoledì 29 Ottobre 2025

Un disordine durato 30 anni

Maurizio Sacconi
Un disordine durato 30 anni
Magazine
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Cori fascisti ParmaTrump UcrainaSindaco di New YorkHalloween 2025Sinner Parigi
Acquista il giornale
SpettacoliAscolti tv 30 ottobre, Grande Fratello nell’abisso: persi più di un milione di spettatori in un mese. Chiusura anticipata?
31 ott 2025
CRISTIANA MARIANI
Spettacoli
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Magazine
  3. Spettacoli
  4. Ascolti tv 30 ottobre, Grande Fratello nell’abisso: persi più di un milione di spettatori in un mese. Chiusura anticipata?

Ascolti tv 30 ottobre, Grande Fratello nell’abisso: persi più di un milione di spettatori in un mese. Chiusura anticipata?

Il reality show condotto da Simona Ventura nella puntata di ieri ha totalizzato solo il 13,1% di share

Rasha del Grande Fratello

Rasha del Grande Fratello

Per approfondire:

Milano, 31 ottobre 2025 – E adesso c’è davvero da riflettere. E pure parecchio. Perché uno share del 13,1% non può non far pensare ai vertici di Mediaset a molto più che un semplice cambiamento per il Grande Fratello.

L’edizione “nip” del Grande Fratello rischia la chiusura anticipata? A questo punto sì. Anche perché tutti i correttivi, di scarsa inventiva va detto, applicati sin qui non hanno avuto nessun effetto migliorativo sugli ascolti tv. A vincere la Prima serata di giovedì 30 ottobre è stata ‘Noi del Rione Sanità’ su Raiuno con il 17,7% di share e una media di 2 milioni 769mila spettatori. Crollo del Grande Fratello, che scende a poco più di un milione 600mila telespettatori di media e uno share del 13,1%. Dalla prima puntata di questa edizione, il reality show condotto da Simona Ventura ha perso per strada 7 punti percentuali di share e ben un milione 200 spettatori.

Un flop totale e ormai certificato che a questo punto non giustifica più un investimento importante di tempo, soldi e energie da parte di Mediaset. Ecco perché la chiusura anticipata ora rischia di diventare realtà.

Va anche sottolineato che i correttivi applicati da produzione, autori e Mediaset non sono stati di certo un trionfo di inventiva: il ritorno di Sonia Bruganelli come opinionista e l’ingresso, come ospite, di Valentina, compagna del concorrente Domenico. Insomma, nulla destinato a costruire dinamiche interessanti e durature.

Il Grande Fratello ha fatto il proprio tempo? A questo punto sembra davvero di sì. E quindi è necessario più che mai ripensare al format e non semplicemente riempirlo di ospiti o di volti ormai già noti, e non particolarmente dal pubblico. Servono prima idee e solo dopo personaggi che quelle idee possano svilupparle davanti alle telecamere.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Grande Fratello