Ascolti tv 22 ottobre, ‘Che tempo che fa’ cresce ancora: Nove seconda rete nazionale

Gli ascolti tv della serata di domenica 22 ottobre raccontano di una crescita annunciata e di un tonfo altrettanto annunciato. A vincere la serata è 'Cuori 2'. La fiction di Raiuno si porta a casa il 17% di share con una media di circa tre milioni di telespettatori, davanti a 'Caduta Libera - I migliori' su Canale 5, che ha fatto registrare l'11% con un milione 626mila spettatori.

Malissimo Il Collegio: il reality show di Raidue si attesta al 3,6% di share con una media di 692mila spettatori. E, a questo punto, il rischio concreto di una chiusura anticipata. D'altro canto, ormai Il Collegio è da troppo tempo più un contenitore di trash che un programma televisivo e il pubblico se n'è accorto. E non ha apprezzato.

Che tempo che fa

Ad avere molto apprezzato, invece, è il pubblico di canale Nove, che anche nella seconda puntata ha premiato 'Che tempo che fa'. Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Ornella Vanoni e tutta la banda del programma ex Rai continua a macinare successi: la seconda puntata del programma ha radunato davanti allo schermo due milioni e 244mila spettatori nella prima parte e un milione 211mila nella seconda, per uno share dell'11,3% e dell'8.8%. Ben più di Caduta Libera e oltre il triplo de Il Collegio.

Un vero record tanto per ‘Che tempo che fa’ su questa rete quanto per canale Nove, che in questo modo ha occupato il secondo posto in Italia per la serata di domenica 22 ottobre. Un risultato sperato, ma che di certo i vertici aziendali non avrebbero mai immaginato. Segno che, se un programma funziona, la rete sulla quale viene trasmesso diventa secondaria. Rai e Mediaset avrebbero molto da imparare.