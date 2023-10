Ascolti tv ieri sera: Grande Fratello in risalita, ma ancora troppo in basso. Perché le fiction sono più forti

Gli ascolti tv di lunedì 2 ottobre consegnano lo scettro della serata ancora una volta a Raiuno. La rete ammiraglia della tv di Stato conferma la propria egemonia quando mette in campo una delle numerose fiction di cui dispone.

E nel caso della seconda puntata della terza stagione della fiction 'Imma Tataranni - Sostituto procuratore' l'egemonia è stata evidente: 25% di share e una media di 4 milioni e 111mila telespettatori.

Si deve invece accontentare del secondo posto il Grande Fratello, con una media del 17.9% di share e 2 milioni 292mila spettatori. Un risultato tutto sommato incoraggiante, visto il baratro del 16,36% in cui il programma condotto da Alfonso Signorini era precipitato con la puntata di giovedì scorso. Un dato in crescita che si spiega con il maggior numero di litigi e polemiche, oltre al momento delle nomination che è sempre il più atteso. Anche perché è la parte notturna ad essere quella più vista dai telespettatori. Ed è anche quella che aiuta maggiormente gli ascolti del Grande Fratello. In sostanza, quindi, l’allungamento del reality show dopo la mezzanotte non avviene per densità di contenuti, ma per una precisa strategia aziendale sull’Auditel.

Da sottolineare il terzo posto di Italia Uno con il film ‘Attacco al potere 2’, che ha raccolto il 7,2% di share.

Ma perché le fiction di Raiuno funzionano così tanto? Senza dubbio perché son ben fatte, ma non solo. Raiuno ha creato un appuntamento fisso con il proprio pubblico. Un pubblico che ormai da anni sa che il lunedì sera troverà un episodio di una fiction – quindi una serialità, un’abitudine – e che troverà storie. ‘Imma Tataranni’, ‘Cuori’, ma anche l’imminente seconda stagione di ‘Blanca’: tutte storie mai sguaiate, volgari o eccessivamente melense. Mai soap opera, ma vicende anche poliziesche e con qualche mistero da risolvere. Alla portata di tutti. Il vero segreto delle fiction Rai è che non propongono eccessi. Ed è questo che piace particolarmente al pubblico. Che le premia con ascolti importanti ad ogni episodio.