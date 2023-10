Ascolti tv 16 ottobre, Grande Fratello cresce grazie al trash, ma non basta. Vince il finale di ‘Imma Tataranni’

Chi ha vinto la serata degli ascolti tv di lunedì 16 ottobre? A contendersi lo scettro di regine del prime time c'erano, come è consuetudine ogni lunedì, la fiction di Raiuno 'Imma Tataranni - Sostituto procuratore' e il Grande Fratello su Canale 5. Quella di lunedì 16 ottobre è stata anche la serata di debutto di GialappaShow, che è tornato con la seconda stagione su Tv8.

A vincere la serata è stata, come sempre, la fiction di Raiuno 'Imma Tataranni', il cui finale di stagione ha fatto registrare il 27,6% di share con una media di 4 milioni 800mil telespettatori. Continua a non ingranare il Grande Fratello, che fa registrare il 17,9% di share con una media di due milioni e mezzo di spettatori ed è quindi in crescita. Seppur sempre inchiodato sotto il 18%. Non è servito neppure l'ingresso di tre nuovi concorrenti a risollevare gli ascolti del reality show condotto da Alfonso Signorini. Così come non è servito il momento medieval-trash della scenata del padre di Heidi Baci, inquilina che poi ha scelto di abbandonare la Casa, con il pesantissimo attacco dell'uomo nei confronti dell'attore Massimiliano Varrese. Reo, secondo lui, di essere stato troppo opprimente nei confronti di Heidi.

Terzo gradino del podio per Quarta Repubblica, che su Rete4 fa registrare il 7% di share con poco più di un milione di spettatori di media. Riparte da un buon 4,9% GialappaShow su Tv8.

Il risultato del Grande Fratello, l’ennesimo insoddisfacente per i verti Mediaset che tanto avevano puntato su questa nuova stagione del reality show, a questo punto un mese dopo l’inizio del programma fa riflettere eccome. Se non è servita neppure la scenata trash – quindi un ritorno alla tendenza di un tempo – per far appassionare gli spettatori significa che davvero questo reality show sta percorrendo, peraltro velocemente, il viale del tramonto. Ovviamente, infatti, autori, produzione, vertici di rete e conduttore sapevano che il padre di Heidi Baci avrebbe espresso il proprio dissenso nei confronti della pseudo relazione – creata ad arte solo da autori e conduttore, peraltro – della ragazza con Massimiliano Varrese. Inutile, quindi, che Alfonso Signorini si sia dissociato e abbia preso le distanze dalle frasi anche molto forti pronunciate da Genti Baci. Quello che sarebbe successo nella Casa era chiaro sin da subito a tutti. Ed è stato organizzato appositamente per cercare di risollevare ascolti di un programma che è ormai decotto. E non ci è riuscito. Forse è giunto il momento di riflettere davvero.