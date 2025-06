Isola dei Famosi, la rissa non basta: ascolti tv fermi al palo

Non è bastato neppure il momento, francamente deplorevole, della rissa con tanto di minacce che ha visto protagonisti Dino Giarrusso e Omar Fantini - molti telespettatori hanno invocato per entrambi una squalifica che, ovviamente, non è mai arrivata - per risollevare gli ascolti dell’Isola dei Famosi 2025. Un’edizione che sta riscontrando una serie importante di problemi, a partire dall’assenza di personaggi forti all’interno del cast di naufraghi sino ad arrivare a prove sempre uguali e sempre noiose alle quali i suddetti concorrenti vengono sottoposti. Un programma che, nonostante i toni più bassi – rissa imbarazzante a parte – e il livello di trash decisamente meno impattante rispetto alle passate edizioni, non sta riuscendo a convincere il pubblico.

Un’edizione che, eccezion fatta per la prima puntata, non ha mai convinto dal punto di vista degli ascolti tv. E questo è anche il motivo per cui l’Isola dei Famosi 2025 chiuderà in anticipo. Di pochi giorni, sia chiaro: la finale sarà il 2 luglio anziché il 7.

Come sono andati gli ascolti tv della serata di mercoledì 18 giugno? A vincere è stato il film - del 2023, questa volta quindi non si tratta di una replica della replica - ‘Lo sposo indeciso’ in onda su Raiuno: 15% di share e una media di 2 milioni 281mila telespettatori. Il surviving game condotto a Veronica Gentili si è invece fermato al 14,4% con una media di un milione 684mila spettatori. Pochi spettatori in più di ‘Chi l’ha visto?’, che su Raitre ha fatto segnare l’11,7% e una media di 1 milione 617mila spettatori.