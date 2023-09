Grande Fratello, dal flop di ascolti al cambio di programmazione

Il Grande Fratello risale, ma non basta. Durante la terza puntata, ovvero la terza serata che è andata in onda lunedì 18 settembre, il reality show condotto da Alfonso Signorini ha dovuto arrendersi all'ennesima replica de Il Commissario Montalbano.

La fiction Rai ha fatto registrare un'audience di 3 milioni 210mila spettatori con uno share del 19.6%, mentre il Grande Fratello non è riuscito ad andare oltre il 18%, con una media di 2 milioni 199mila spettatori. Un milione di teste in meno davanti a Canale 5 rispetto a Raiuno. Un risultato che pesa notevolmente, soprattutto perché quella attuale è la prima vera edizione del reality show targata Piersilvio Berlusconi. Edizione quindi osservata speciale.

Un'edizione del Grande Fratello iniziata tutto sommato bene, con la prima puntata al 23,01% di share e che sta proseguendo decisamente sotto le aspettative: il tonfo della seconda puntata, con 16,1%, e la ripresa, seppur decisamente sottotono, della terza con il 18%. Tutto sommato, però, abbastanza in linea con la passata edizione, le cui prime tre puntate avevano fatto registrare rispettivamente il 21,73%, il 21,73% e il 17,8%. La quarta e la quinta puntata, però avevano rilanciato il Grande Fratello Vip con risultati molto incoraggianti.

Nel caso dell'attuale edizione del Grande Fratello, tuttavia, è difficile che questo avvenga. Il motivo? Dinamiche inesistenti e personaggi troppo poco "trash" nel cast per poter produrre momenti memorabili. Oltre a un conduttore che si è sempre dimostrato più moderatore che condottiero. E infatti non ha mai inciso in modo particolare, se non virando verso un trash a tratti imbarazzante nelle ultime edizioni. Dal lato "opinionisti", poi, in questa edizione si sta registrando il deserto: Cesara Buonamici del tutto inadatta a questo genere di programmi e Rebecca Staffelli impalpabile.

Difficile, con uno scenario del genere e di fatto nessun asso da giocare - i nuovi ingressi nel cast sarebbero finiti o comunque ridotti al lumicino -, proporre un'edizione scoppiettante. Ecco quindi il cambio di programmazione, orchestrato subito per cambiare rotta. E per scansare il fosso profondissimo di 'Tale e Quale Show', che debutta proprio venerdì 22 settembre. Quando sarebbe dovuta andare in onda la nuova puntata del Grande Fratello. Venerdì scorso la scoppola dal punto di vista degli ascolti al reality show di Canale 5 è stata rifilata dalla prima serata dei Tim Music Awards. Ritentare la sorte contro stavolta 'Tale e Quale Show' sarebbe sintomo di una strategia da kamikaze televisivi e quindi ecco la decisione: da questa settimana il Grande Fratello va in onda il lunedì e il giovedì sera. Non è escluso che, se i risultati saranno di nuovo deludenti, si possa decidere di tagliare e ripiegare su un solo appuntamento serale a settimana.