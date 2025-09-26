‘Verissimo’, Ascanio Pacelli racconta il suo ritorno al Grande Fratello

Milano, 26 settembre 2025 – Uno dei volti più amati del Grande Fratello torna in trasmissione a più di 20 anni dalla sua partecipazione ma in una nuova veste. Ascanio Pacelli , concorrente del GF4, sarà uno degli opinionisti della nuova edizione del reality show in onda su Canale5 a partire dal 29 settembre. Silvia Toffanin lo ospiterà sabato 27 settembre a 'Verissimo' per farsi raccontare di questa nuova avventura ma anche di come è cambiata la sua vita a distanza di vent'anni dal grande successo.

Ascanio Pacelli: chi è

Nato a Roma il 29 novembre 1973 da Filippo Pacelli e Maria Antonietta Campedelli, il suo bisnonno era Francesco Pacelli, fratello di Papa Pio XII .

Prima di entrare a far parte del mondo dello spettacolo Ascanio era un giocatore professionista di Golf, è arrivato in tv nel 2004 come concorrente della quarta edizione del 'Grande Fratello' e da quel momento la sua vita è cambiata . La sua esperienza all'interno della casa più spiata della tv lo ha portato, infatti, a classificarsi al sesto posto ma anche a raggiungere ufficialmente la notorietà.

Dopo la partecipazione al GF4 è stato conduttore e co-conduttore di diversi programmi Mediaset (tra cui 'Real Fighters' su Italia1 e 'Il mio migliore amico' su Rete4) e Rai ('Il treno dei desideri'), per poi passare anche alla recitazione nelle fiction ea teatro. Dai inizio 2025 conduce 'Lo scapolo d'oro' su RealTime.

La vita privata

L'esperienza nella 'casa' ha modificato la vita di Ascanio Pacelli anche nel privato. È tra le mura di Cinecittà che ha, infatti, Pacelli conosciuto Katia Pedrotti, sua moglie dal 2005 . I due sono stati i primi concorrenti del reality show a convolare a nozze dopo aver conosciuto davanti alle telecamere. La coppia ha anche due figli: Matilda e Tancredi, nati rispettivamente nel 2007 e 2013.

Un nuovo GF

A partire dal prossimo 29 settembre, Ascanio Pacelli tornerà negli studi del 'Grande Fratello' in veste di opinionista accanto a Cristina Plevani e Floriana Secondi, rispettivamente vincitrici della prima e della terza edizione del reality.

Ai prossimi concorrenti del GF vuole dare un consiglio: "Non bisogna aver paura di mostrare debolezze e fragilità, né vergognarsi di nulla. Va assaporato ogni istante". E ha anche aggiunto: “Nella bolla è bello disintossicarsi dai telefonini!”