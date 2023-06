Articolo 31, concerti estate 2023: date, scaletta e info biglietti

Per la gioia dei fan del rap italiano d’antan, il 2023 è stato l’anno della tanto attesa reunion degli Articolo 31, il duo hip hop fondato nei primi anni ‘90 da J-Ax e DJ Jad che per più di un decennio aveva accompagnato le giornate di un’intera generazione (quella dei Millennial) con le sue rime taglienti e i suoi ritornelli indimenticabili. La band, che si era sciolta nel 2006 dopo 16 onorati anni di carriera, è tornata quest’anno in occasione del quarto Festival di Sanremo di gila firmato Amadeus e dopo le prime 4 date delle scorse settimane al Forum di Assago il duo sta scaldando i motori per un tour imminente che li porterà a girare lo Stivale e tutti i più importanti festival estivi. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Le date del tour estivo degli Articolo 31

Il primo appuntamento da segnare a calendario è quello del Rugby Sound Festival, in programma martedì 4 luglio presso il Rugby Sound a Legnano, a Isola del Castello, in provincia di Milano. Successivamente i rapper si esibiranno in Piazza Medford ad Alba, in occasione di una serata speciale che si svolgerà a partire dalle ore 20:00 e che includerà anche un set di Deejay Time. Per il loro terzo appuntamento estivo live il gruppo di Domani smetto ha scelto l’Arena Campo Marte di Brescia (dove salirà il 12 luglio), mentre gli eventi immediatamente successivi sono in programma al Pinewood Festival de L’Aquila del 14 luglio e al prestigioso Rock in Roma del 19 luglio. La tournée si concluderà poi il 31 agosto con l’ultimo evento in programma a Prato, in piazza del Duomo. Qui sotto potete recuperare il dettaglio delle tappe confermate. - Sabato 01 Luglio Bellinzona, Castle On Air - Martedì 04 Luglio Legnano (MI), Rugby Sound - Domenica 09 Luglio Alba (CN), Collisioni Festival - Mercoledì 12 Luglio Brescia, Arena Campo Marte - Venerdì 14 Luglio L’aquila, Pinewood Festival - Domenica 16 Luglio Bologna, Sequoie Music Park - Mercoledì 19 Luglio Roma ROCK In Roma - Sabato 22 Luglio Servigliano (FM) No Sound Fest - Venerdì 28 Luglio Catania, Wave Summer Music - Domenica 30 Luglio Matera, Sonic Park - Martedì 02 Agosto Roccella Ionica (RC), Roccella Summer Festival - Sabato 12 Agosto Cattolica (RN), Arena della Regina - Martedì 15 Agosto Olbia, Red Valley Festival - Sabato 19 Agosto Lecce, Oversound Music Festival - Venerdì 25 agosto Romano d’ezzelino (VI), Villa Ca’ Cornaro - Giovedì 31 agosto Prato, Piazza del Duomo

Le info per acquistare i biglietti

Per partecipare ai live agli eventi live degli Articolo 31 in arrivo è necessario acquistare i biglietti online o in tutte le rivendite fisiche autorizzate (eventualmente anche sul posto, il giorno del concerto, disponibilità permettendo). I biglietti sono attualmente disponibili sulle piattaforme Ticketmaster e Ticketone.it: i prezzi variano da location a location e in base al posto selezionato, e vanno da un minimo di 35 euro ad un massimo di 78,20 euro circa.

Le canzoni in scaletta

Per scoprire quali canzoni saranno incluse nella setlist sarà necessario attendere i primi di luglio. Ad ogni modo i concerti in arrivo saranno certamente un’occasione importante per presentare al pubblico il nuovo e recente singolo sanremese Un bel viaggio, insieme al meglio di tutta la loro discografia, da Domani a Maria passando per La mia ragazza mena e Gente che spera. Chi lo sa che il duo non regali al suo pubblico anche qualche sorpresa, magari qualche pezzo inedito estratto dal nuovo album (il cui titolo e la cui data di uscita ancora non sono stati annunciati).