Ariete fa impazzire il Forum di Assago e si dichiara alla fidanzata: “Gaia ti amo”

Metti Ariete, Tananai e Rkomi al Mediolanum Forum di Assago e migliaia di giovani e giovanissimi in delirio. Questa è stata l’ultima data del tour nei palazzetti di Ariete.

Arianna Del Giaccio, 21 anni e una carriera fra il grande pubblico iniziata sui social network durante la pandemia, ha realizzato un sogno. È lei stessa ad affermarlo più volte durante la serata magica del Forum.

Una serata magica, già. Perché tutto il suo pubblico la segue, canta e si emoziona con lei. Dal vivo Ariete non usa fuochi d’artificio o giochi di luci alla Hollywood. Anzi, non si nasconde. Si mostra anche nelle fragilità, nell’incredulità. “Nel 2019 sono venuta molte volte al Forum da spettatrice, quando ero qui fuori, qualcuno mi riconosceva perché aveva già sentito la mia musica e mi diceva: ‘Un giorno suonerai tu qui’. Io ci speravo, ma non ci credevo. E ora l’ho fatto davvero. Sto sognando. Vorrei essere la prova, seppur minima, che dovete mettercela tutta per farcela. Nessun piano B, solo un piano A e non fatevi buttare giù da nessuno. Non sarei qui se mi fossi lasciata buttare giù”.

Si spoglia e mostra l’anima Ariete. E lo fa anche quando, dopo aver cantato ‘Rumore’, si dichiara alla fidanzata. “Tanto che ci siamo, visto che il tour è finito: Gaia ti amo”. E anche in questo caso il Forum esplode.