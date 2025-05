Antonella Mosetti lascia: l’Isola dei Famosi diventa l’Isola dei ritirati. Ecco perché se ne vanno tutti

Più che l’Isola dei Famosi è l’Isola dei Ritirati. Con l’abbandono da parte di Antonella Mosetti siamo a sei naufraghi ritirati dall’edizione 2025 del surviving game di Canale 5.

Non si può certo dire che quella condotta da Veronica Gentili con l’opinionista Simona Ventura e l’opinionista Pierpaolo Pretelli sia un’edizione del programma nata sotto una buona stella. Anzi.

Il record di ritiri all’Isola dei Famosi appartiene all’edizione 2022, la sedicesima, con ben 10 concorrenti che avevano lasciato l’Honduras. Ora, solo tre settimane dopo l’inizio di questa stagione, siamo già a sei. Angelo Famao e Leonardo Brum sono stati gli apripista di questa speciale e poco lusinghiera classifica. Nella terza puntata del Serale dell’Isola dei Famosi è arrivato il filotto: Camila Giorgi, unica ritirata per motivi oggettivi e problemi famigliari, Nunzio Stancampiano e Spadino. E ora ecco Antonella Mosetti, che lascia il programma ammettendo di non essere ancora stata capace di superare il lutto per la scomparsa del padre.

L'Isola dei Famosi 2025 perde i pezzi: sei naufraghi già ritirati

Un ritiro, come è avvenuto in tutti i casi fin qui tranne quello dell’ex tennista Camila Giorgi, che era stato più volte paventato e annunciato nei giorni precedenti e che non si era mai concretizzato anche a causa delle conseguenze che un abbandono del gioco ha a livello contrattuale. Chi si ritira, infatti, per motivi personali e non certo medici o famigliari, rischia di dover pagare una penale. Il che, considerando che questi personaggi non sono certo veri famosi ma figure del tutto marginali nel mondo dello spettacolo italiano, ha un certo peso.

Perché se ne vanno tutti dall’Isola dei Famosi? I motivi sono vari, ma il principale è che l’aspetto della sopravvivenza fra i naufraghi è sempre meno dominante. Quello a cui i concorrenti aspirano è mostrarsi davanti alle telecamere, cercando il più possibile - e lo si vede dall’accendino gate e da altre furberie di dubbio gusto - di svicolare e di non vivere l’esperienza da veri “selvaggi”. Il mondo dei social network in questo ha contribuito in maniera determinante: in vetrina sui profili non viene messa la vita reale, ma contenuti che il più delle volte viene postprodotto. Quando si è in diretta, quando si devono affrontare le vere prove, la postproduzione non esiste. E questo la maggior parte dei concorrenti - sarà un caso che quasi tutti i naufraghi ritirato faceva parte del gruppo dei Giovani? - non lo aveva messo in conto prima di partire per l’Honduras.