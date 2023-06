Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati? Cosa è successo

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono in crisi. Crisi quanto profonda non è dato saperlo, quel che è certo è che i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno tenuto a condividere con i fan il momento difficile che stanno vivendo. D'altro canto, se sono diventati un minimo noti a una nicchia di pubblico lo devono soprattutto alla relazione che hanno vissuto proprio all'interno della casa di Cinecittà.

E così in questi giorni i fan dei Donnalisi - già, questo orrendo termine è la crasi di Donnamaria e Fiordelisi, come se i due non avessero ognuno una propria identità ma fossero ormai diventati una nuova entità - sono in trepidazione: cosa sarà successo? I due fidanzati sono davvero in crisi? Sì. Come è avvenuto a quasi tutte le coppie che si sono formate durante l'ultima edizione del Grande Fratello Vip - per ora sembrano esclusi soltanto Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi -, anche loro stanno vivendo un momento difficile.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi (Foto Instagram)

E pensare che soltanto un paio di mesi fa lo stesso Donnamaria aveva dedicato una canzone - 'Il cielo stanotte', un brano dal punto di vista artistico decisamente non indimenticabile - proprio all'amata Antonella. Una vera spremuta di cuore che il ragazzo romano aveva scritto in pochi giorni proprio per fare una sorpresa alla fidanzata dopo l’uscita dal reality show di Canale 5.

Le motivazioni del "momento peggiore", come lo stesso Donnamaria definisce la situazione che sta vivendo, non sono ancora state rese note. L'impressione è che si tratti di difficoltà importanti e non soltanto di qualche "nuvola" passeggera. I fan della coppia intanto sperano che i Donnalisi possano vivere la stessa parabola di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: i due ex gieffini si erano lasciati e poi dopo poco - forse anche per motivazioni commerciali - sono tornati insieme.