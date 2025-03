Anticipazioni Serale Amici prima puntata: eliminati e ospiti

Prima puntata del Serale di Amici 24 ed ecco le prime polemiche, le prime emozioni e anche, inevitabilmente, la prima eliminazione e il primo ballottaggio. La serata va in onda sabato 22 marzo su Canale 5, ma è stata registrata giovedì 20 marzo. Puntata del Serale di Amici 2025 caratterizzata, inevitabilmente, da una serie di discussioni fra gli insegnanti. Al centro delle polemiche, come avviene ormai da tempo, soprattutto Alessandra Celentano e Anna Pettinelli, ma anche Deborah Lettieri ha dimostrato di aver dato inizio a questo Serale con un atteggiamento particolarmente battagliero. Ecco le anticipazioni secondo Superguida Tv.

Come ormai da tradizione, anche in questa edizione di Amici di Maria De Filippi le squadre sono tre. I quindici concorrenti del Serale di Amici 2025 sono così divisi. Quindici, già, visto che il sedicesimo, ovvero Dandy Cipriano, è stato costretto ad abbandonare il programma proprio poco prima dell’inizio del Serale per un problema fisico.

La squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: i cantanti Vybes, Chiamamifaro, Antonia e Jacopo Sol e i ballerini Daniele, Alessia e Chiara.

La squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri: le ballerina Francesca e Raffaella e i cantanti TrigNo e Nicolò.

La squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: i cantanti Senza Cri e Luk3 e i ballerini Asia e Francesco.

Gli ospiti, accolti ognuno con un boato da parte del pubblico in studio, della prima puntata del Serale di Amici 2025 sono stati Sabrina Ferilli, Alessandro Siani e Gazzelle.

Particolarmente atteso era il guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano fra la sua allieva Chiara e Francesca, ballerina della squadra di Deborah Lettieri. Proprio Deborah Lettieri e la sua ballerina hanno più volte affermato di non trovare equa la prova, visto che la coreografia contiene molti elementi di danza classica, che sarebbero stati favorevoli a Chiara.

La prima eliminata del Serale di Amici 24 è stata la ballerina Asia. A finire al ballottaggio al termine della prima puntata del Serale di Amici 24 sono stati la ballerina Francesca e il cantante Vybes. Il nome dell’eliminato sarà comunicato dalla conduttrice Maria De Filippi al termine della puntata di sabato 22 marzo su Canale 5.