Anticipazioni Grande Fratello stasera, cosa succede nella prima puntata

Roma, 29 settembre 2025 – Ci siamo. Oggi, lunedì 29 settembre, alle 21.40 comincia la nuova edizione del Grande Fratello. Un’edizione che presenterà ai telespettatori una serie di novità, a cominciare dalla conduttrice Simona Ventura, che prende il posto di Alfonso Signorini il quale sarà dirottato sul Grande Fratello Vip nei primi mesi del 2026, e dagli opinionisti. A commentare la puntata in studio ci saranno i tre ex gieffini Ascanio Pacelli, Cristina Plevani, fresca vincitrice peraltro dell’Isola dei Famosi, e Floriana Secondi.

Cosa succederà nella prima puntata del Grande Fratello 2025? Le anticipazioni della puntata di questa sera del reality show di Canale 5 parlano dell’ingresso di ben 12 concorrenti. I primi cinque sono già stati svelati: l’ex pugile Matteo Azzali, 47 anni di Parma, la piercer brindisina di 26 anni Anita Mazzotta, Omer Elomari, 26 anni dalla Siria, la mamma romana Francesca Carrara, 43 anni, e il medico napoletano Giulio Carotenuto, 23 anni. Sono loro, infatti, i concorrenti che il pubblico ha già imparato a conoscere negli ultimi giorni prima dell’inizio del programma condotto da Simona Ventura. Il sesto concorrente previsto, Jonas, dovrebbe entrare proprio questa sera. Il pubblico scoprirà in diretta l’identità di altri sette inquilini della Casa. Tutti rigorosamente “nip” e con uno scarso seguito sui social network. Almeno per ora, visto che entro breve si formeranno senza dubbio fandom e gruppi di sostegno per ognuno dei nuovi inquilini che avranno varcato la porta rossa.

Ma il cast dei concorrenti del Gf non sarà completo a fine puntata: nella serata di lunedì 6 ottobre dovrebbero entrare altri inquilini. Vedremo anche delle nomination nella prima puntata del Grande Fratello in onda oggi, lunedì 29 settembre su Canale 5? Probabile. Qualcuno potrebbe dover lasciare la Casa già nella prossima puntata, ovvero quella di lunedì 6 ottobre.