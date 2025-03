Anticipazioni Amici Serale seconda puntata: eliminato e ospiti

Cosa è successo nella seconda puntata del Serale di Amici 24? Di tutto. Nella puntata di sabato 29 marzo, registrata giovedì 27 marzo, vedremo guanti di sfida fra concorrenti, ma anche tra i professori, una serie di polemiche e una sola eliminazione. Non avverrà, quindi, come nella prima puntata del Serale, quando a lasciare Amici 2025 sono stati due concorrenti: la ballerina Asia e il cantante Vybes.

Ospiti della seconda puntata del Serale di Amici sono stati il cantautore Tananai, l’attrice comica Barbara Foria.

In questa seconda serata del talent show di Maria De Filippi i tre giudici Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Amadeus hanno dimostrato di essere ancora un po’ poco amalgamati tra loro, ma le dinamiche iniziano a funzionare.

Ad aver cominciato la puntata sono stati tredici concorrenti.

La squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: i cantanti Chiamamifaro, Antonia e Jacopo Sol e i ballerini Daniele, Alessia e Chiara.

La squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri: le ballerine Francesca e Raffaella e i cantanti TrigNo e Nicolò.

La squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: i cantanti Senza Cri e Luk3 e il ballerino Francesco.

Nella puntata del talent show di Maria De Filippi che vedremo in onda sabato 29 marzo in prima serata su Canale 5 è stato eliminato un solo concorrente. Al ballottaggio, e quindi a rischio eliminazione, finiscono la ballerina Raffaella della squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri e il cantante Luk3 della formazione guidata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Il nome dell’eliminato o dell’eliminata sarà comunicato in diretta da Maria De Filippi al termine della puntata di sabato 29 marzo.