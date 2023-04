Anticipazioni Amici Serale quarta puntata 8 aprile: eliminato, la lite e cosa è successo

Quarta puntata del Serale di Amici 22. Quella in onda sabato aprile è una puntata del talent show di Maria De Filippi con molte sfide, ma anche come di consueto numerose polemiche. Manca circa un mese alla finale, che si svolgerà il 13 maggio in concomitanza con quella dell'Eurovision Song Contest di Liverpool. Gli eliminati sino alla quarta puntata sono stati Megan, Ndg, Piccolo G, Gianmarco e Samu.

Le squadre

Sono dieci i concorrenti rimasti ancora in gara. La squadra arriva alla quarta puntata del Serale di Amici 22 con il maggior numero di componenti è quella di Arisa e Raimondo Todaro.

Rudy Zerbi-Alessandra Celentano: Aaron, Ramon e Isobel.

Lorella Cuccarini-Emanuel Lo: Angelina, Cricca e Maddalena.

Arisa-Raimondo Todaro: Wax, Federica, Mattia e Alessio.

Gli ospiti

Sono due gli ospiti di questa puntata: l'attore e comico Alessandro Siani e la cantante Annalisa, quest'ultima ha presentato il singolo 'Mon amour'.

La lite

Discussione molto accesa durante la quarta puntata del Serale di Amici 22 fra Raimondo Todaro e il giudice Michele Bravi. La discussione è proseguita e ha coinvolto poi anche gli altri concorrenti e infine è stato necessario l’intervento di Maria De Filippi per cercare di riportare la situazione su toni meno vivaci. La tensione inizia a salire e si sta sentendo anche tra i professori.

L’eliminato

Come era avvenuto anche nella terza puntata, anche per la quarta puntata che andrà in onda sabato 8 aprile, il concorrente eliminato è uno solo. Ad andare al ballottaggio sono due ballerini: Mattia e Alessio. Quest’ultimo era dato fra i favoriti alla vittoria finale dopo l'australiana Isobel. Come di consueto, a svelare il nome dell’eliminato sarà Maria De Filippi in casetta al termine della puntata di sabato. Con l'uscita di uno fra Mattia e Alessio, l'unica squadra a perdere concorrenti in questa quarta puntata del talent show è quella capeggiata da Arisa e Raimondo Todaro. Il paradosso: Mattia è risultato il vincitore della prova Tim. Una curiosità riguarda Angelina: è lei la terza al ballottaggio insieme ai due ballerini, ma viene subito salvata dalla giuria composta da Giuseppe Giofrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi.