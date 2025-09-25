Anticipazioni Amici prima puntata: chi sono gli allievi della nuova classe

Roma, 25 settembre 2025 - Ci siamo: ha ufficialmente preso il via con la registrazione di giovedì 25 settembre la nuova stagione di Amici di Maria De Filippi. Cosa succederà nella prima puntata del pomeridiano di Amici 25 che andrà in onda su Canale 5 domenica 28 settembre dalle 14 alle 16.30? Ecco le anticipazioni fornite da Superguida Tv.

Confermati rispetto alla passata edizione quasi tutti i professori: Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini per il Canto, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. L’unica novità riguarda il ritorno della prof di Ballo Veronica Peparini.

Numerosi ospiti arricchiscono la prima puntata del pomeridiano domenicale di Amici 2025: Simona Ventura, Giuseppe Giofrè, Irama, Francesca Fagnani, Geppi Cucciari e Stash dei The Kolors.

Maria De Filippi ha mantenuto la promessa: il ballerino Alessio, infortunatosi durante la passata edizione del talent show, ha ricevuto un banco all’interno della nuova classe. Gli altri allievi per ora entrati nella classe sono: i cantanti Riccardo Stimolo, Pierpaolo, Gabriele Gard, Flavia Buoncristiani, Francesco Saias, Michele, Plasma, Penelope, Valentina, Michelle Cavallaro, che dal reality show ‘Il Collegio’ adesso ha deciso di intraprendere la carriera di cantante. I ballerini sono: Emiliano Fiasco, Alessio, Maria Rosaria Dal Monte. Molto probabile che durante la settimana possano essere mostrati gli ingressi di altri allievi, soprattutto per quanto riguarda il ballo.

Non sono mancate discussioni fra i professori. D’altro canto, si sa, gli attriti e le provocazioni sono ormai parte integrante del talent show firmato Maria De Filippi. Siamo soltanto all’inizio di questa stagione di Amici e quindi per ora si è trattato di qualche blanda scaramuccia. Da qui a pochi giorni, è ormai evidente, inizieranno ad arrivare frecciate reciproche tanto fra i professori di Canto tanto fra quelli di Ballo. E la “nuova arrivata” Veronica Peparini non si sottrarrà di certo alla contesa.