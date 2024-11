Anticipazioni Amici: eliminati e salvi del 24 novembre

Cosa è successo nella puntata del pomeridiano di Amici che andrà in onda domenica 24 novembre? Quello che vedremo domenica dalle 13.57 alle 16 su Canale 5 è stato registrato oggi, giovedì 21 novembre e quindi le anticipazioni circolano già sul web. Anche in questa puntata del talent show di Canale 5 non sono mancati battibecchi e polemiche fra i professori: Emanuel Lo contro Deborah Lettieri e, ovviamente, Rudy Zerbi contro Anna Pettinelli. Ecco quello che è successo secondo Superguida Tv.

I giudici della gara di canto sono Al Bano e Brunori Sas, mentre Anbeta Toromani ha giudicato quella di ballo. Altro ospite musicale è stato Gianni Morandi, che ha presentato il nuovo singolo ‘L’attrazione’.

La sfida di ballo ha visto Rebecca lasciare la scuola di Amici. Al suo posto è entrato Dandy. “Qualcuno ha detto che mi sono ritirata, ma non avrei mai voluto porre fine a questo sogno” ha commentato sui social network la stella ballerina. Che ha lasciato il programma in lacrime. Vybes ha invece vinto la sfida di canto e rimane quindi all’interno del talent show condotto da Maria De Filippi.

La classifica della gara di canto vede prima Antonia, seguita da Chiamamifaro, Senza Cri, TrigNo, Diego, Nicolò, Ilan e Luck3. Che va quindi in sfida.

Daniele è primo in classifica dopo la gara di ballo. Seguono Francesca, Alessia, Alessio, Dandy e Teodora. Che va in sfida.