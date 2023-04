Anticipazioni Amici sesta puntata 22 aprile: eliminato e cosa è successo

Sesta puntata del Serale di Amici 22 e le emozioni non sono mancate. Manca meno di un mese alla finale del 14 maggio - spostata alla domenica per evitare la concomitanza con l'Eurovision Song Contest di Liverpool in onda sulle reti Rai e al quale parteciperà Marco Mengoni con il brano 'Due vite' - e le esclusioni per forza di cose adesso diventano ancor più eccellenti rispetto alle ultime puntate. Impossibile infatti non considerare che tutti i concorrenti arrivati fino a questo punto hanno superato sfide e ballottaggi. Chi sarà il nuovo eliminato dopo Megan, Ndg, Gianmarco, Piccolo G, Samu, Alessio e Federica?

Le squadre

I concorrenti rimasti in gara sono otto e la squadra capitanata da Arisa e Raimondo Todaro è quella con il minor numero di componenti: solo Wax e Mattia sono riusciti a superare indenni tutte le puntate sin qui. Rudy Zerbi-Alessandra Celentano: Aaron, Ramon e Isobel. Lorella Cuccarini-Emanuel Lo: Angelina, Cricca e Maddalena. Arisa-Raimondo Todaro: Wax e Mattia.

I giudici

Cristiano Malgioglio continua anche in questa puntata del Serale del talent show di Maria De Filippi ad essere mattatore assoluto fra i tre giudici. Giuseppe Giofrè si distingue per commenti un po’ più tecnici dal punto di vista della danza, mentre Michele Bravi comincia finalmente a manifestarsi un po’ in ripresa rispetto ai soliti buonismi che lo hanno contraddistinto fino a questo punto.

I favoriti

Le previsioni su chi potrà vincere Amici 22 sono ormai all'ordine del giorno e i nomi dei vincitori si susseguono. Un nome, però, spicca su tutti. Ovvero quello di Angelina. La cantante è per tutti la favorita assoluta alla vittoria finale, in alcuni casi davanti ad Aaron. Al secondo o terzo posto, a seconda dei diversi siti di scommesse, c'è Isobel. La ballerina è senza dubbio la favorita alla vittoria della sezione danza. Più staccati Ramon, Wax, Mattia, Maddalena e Cricca.

Ospiti

Due gli ospiti della sesta puntata del Serale di Amici 22: Gaia Gozzi e Max Brigante.

L'eliminato

Anche per la sesta puntata del Serale di Amici 22 è previsto un solo eliminato. Ad essere arrivati al ballottaggio sono Ramon e Cricca. Come è ormai consuetudine, il nome dell'eliminato sarà svelato da Maria De Filippi in casetta alla fine della puntata di sabato 22 aprile.