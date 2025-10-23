Annalisa incendia i Live di X Factor 2025

Milano, 23 ottobre 2025 – Inizio col botto ai Live di X Factor 2025. La diciannovesima edizione del talent show prodotto da Fremantle per Sky e in onda ogni giovedì in diretta in esclusiva su Sky e in streaming su Now ha preso il via con un’artista da record. Ospite della prima puntata dei Live, quella andata in onda giovedì 23 ottobre, è stata Annalisa. La star della scena pop italiana ha incendiato il palco di X Factor proponendo un medley di due brani del nuovo disco ‘Ma io sono fuoco’: ‘Piazza San Marco’, in questo caso senza il featuring di Marco Mengoni, ‘Esibizionista’. Insieme ai ballerini, Annalisa ha fatto saltare in piedi tutto lo studio facendo cantare e ballare i presenti. Ed entusiasmando anche il pubblico a casa. Moltissimi i commenti entusiasti sui social network dopo la sua esibizione.
I concerti del tour di Annalisa ‘Capitolo I’
sabato 15 novembre @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo (data zero) SOLD OUT
Domenica 16 novembre @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo
martedì 18 novembre @Padova – Kioene Arena
venerdì 21 novembre @Roma – Palazzo dello Sport
Sabato 22 novembre @Roma – Palazzo dello Sport
lunedì 24 novembre @Firenze – Nelson Mandela Forum
venerdì 28 novembre @Milano – Unipol Forum SOLD OUT
Sabato 29 novembre @Milano – Unipol Forum SOLD OUT
martedì 2 dicembre @ Eboli (SA) – Palasele
venerdì 5 dicembre @Bari - Palaflorio
Sabato 6 dicembre @Bari – PalaFlorio
mercoledì 10 dicembre @Bologna - Unipol Arena
sabato 13 dicembre @Torino – Inalpi Arena SOLD OUT