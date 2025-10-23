Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader di sinistra
Magazine
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Guerra UcrainaVideo LouvreScommesse NbaCarlo e Camilla in VaticanoSinner Vienna
Acquista il giornale
SpettacoliAnnalisa incendia i Live di X Factor 2025
23 ott 2025
CRISTIANA MARIANI
Spettacoli
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Magazine
  3. Spettacoli
  4. Annalisa incendia i Live di X Factor 2025

Annalisa incendia i Live di X Factor 2025

Prima puntata del talent show di Sky col botto: Nali si esibisce in uno show al alto tasso di energia

Annalisa ha recentemente presentato il disco 'Ma io sono fuoco'

Annalisa ha recentemente presentato il disco 'Ma io sono fuoco'

Per approfondire:

Milano, 23 ottobre 2025 – Inizio col botto ai Live di X Factor 2025. La diciannovesima edizione del talent show prodotto da Fremantle per Sky e in onda ogni giovedì in diretta in esclusiva su Sky e in streaming su Now ha preso il via con un’artista da record. Ospite della prima puntata dei Live, quella andata in onda giovedì 23 ottobre, è stata Annalisa. La star della scena pop italiana ha incendiato il palco di X Factor proponendo un medley di due brani del nuovo disco ‘Ma io sono fuoco’: ‘Piazza San Marco’, in questo caso senza il featuring di Marco Mengoni, ‘Esibizionista’. Insieme ai ballerini, Annalisa ha fatto saltare in piedi tutto lo studio facendo cantare e ballare i presenti. Ed entusiasmando anche il pubblico a casa. Moltissimi i commenti entusiasti sui social network dopo la sua esibizione.

I concerti del tour di Annalisa ‘Capitolo I’

sabato 15 novembre @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo (data zero) SOLD OUT

Domenica 16 novembre @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo

martedì 18 novembre @Padova – Kioene Arena

venerdì 21 novembre @Roma – Palazzo dello Sport

Sabato 22 novembre @Roma – Palazzo dello Sport

lunedì 24 novembre @Firenze – Nelson Mandela Forum

venerdì 28 novembre @Milano – Unipol Forum SOLD OUT

Sabato 29 novembre @Milano – Unipol Forum SOLD OUT

martedì 2 dicembre @ Eboli (SA) – Palasele

venerdì 5 dicembre @Bari - Palaflorio

Sabato 6 dicembre @Bari – PalaFlorio

mercoledì 10 dicembre @Bologna - Unipol Arena

sabato 13 dicembre @Torino – Inalpi Arena SOLD OUT

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

X Factor