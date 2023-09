“E poi siamo finiti nel vortice”: Annalisa annuncia il nuovo album

Roma, 11 settembre 2023 – Dopo un’estate all’insegna dei tormentoni, che ha visto Annalisa salire in cima alle classifiche radiofoniche e di vendita, la cantante sancisce il suo definitivo cambiamento annunciando l’uscita del suo nuovo album 'E poi siamo finiti nel vortice'. La stessa cantante ha annunciato sui social che si tratterà di un “vortice, fatto di salite, discese, luci abbaglianti e ombre profonde”, già preannunciato dalle hit 'Bellissima', 'Mon amour' e 'Disco Paradise', quest’ultima frutto della collaborazione con gli Articolo 31 e Fedez. 8 dischi di platino e il primo posto nella classifica ufficiale Fimi: così comincia il racconto di trasformazione di Annalisa, che trova il suo apice nel progetto discografico in uscita a fine settembre.

La data d’uscita e il tour

Come raccontato dalla cantante sul suo profilo Instagram, il debutto dell’album, la cui copertina è già stata svelata, è previsto per il prossimo 29 settembre. Nel post vediamo la cantante come se stesse danzando proprio in un vortice di stelle. Difficilmente contiene la sua felicità, scrivendo ai suoi fan: “ È impossibile spiegare a parole quello che provo in questo momento, ma molto presto, finalmente, lo farò con le canzoni”. L’annuncio ha scatenato grande gioia tra i fan, specie dopo il successo dell’ultimo anno. Tra i singoli che hanno anticipato l’uscita del disco, Mon Amour si è già aggiudicato il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 per il brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia. L’album è già disponibile in preorder in due formati, cd e vinile, quest’ultimo acquistabile in tre diversi colori. E di cosa parlerà? Certamente sarà la narrazione dei cambiamenti e delle trasformazioni, che nella vita di Annalisa come in quella di ciascuno di noi, caratterizzano le salite e le discese della vita, le luci abbaglianti e le ombre profonde.

Le tappe del tour “Tutti nel vortice”

A novembre si terrà il primo concerto anteprima del tour Tutti nel vortice che avrà inizio ad aprile. La data del 4 novembre, che vedrà Annalisa esibirsi al Forum di Assago, è già sold out. La giovane promessa italiana si esibirà quindi presto nei più importanti palasport d’Italia, cominciando il 6 aprile al Mandela Forum di Firenze. Sono previste date anche a Milano (il 10 aprile), a Bari (il 12 aprile), a Napoli (il 13 aprile), a Padova (il 19 aprile) e a Roma (il 21 aprile). I biglietti sono già disponibili in prevendita su TicketOne e sui principali circuiti di vendita.

“Ragazza sola”

Un assaggio del nuovo disco arriva con 'Ragazza sola', singolo rilasciato l’8 settembre. Si conclude così la triade iniziata con 'Bellissima' e 'Mon Amour', con un pezzo pop che racconta di una progressiva presa di consapevolezza. “Non mi sento più sola anche quando mi sveglio sola” canta Annalisa, nel suo viaggio che l’ha condotta dalla delusione, attraverso la sperimentazione, sino alla presa di coscienza. Non manca di stupire anche il suo continuo cambio di look: anche in questo caso Annalisa si trasforma, abbandonando il caschetto nero di Mon Amour per sfoggiare dei biondissimi capelli corti.