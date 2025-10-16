Angelina Mango, uscito il nuovo disco a sorpresa: è tornata con ‘Caramè’

Milano, 16 ottobre 2025 – Angelina Mango è tornata. Sarà che è stata di recente inserita nella lista dei papabili partecipanti in gara al Festival di Sanremo 2026, sarà che il suo duetto di qualche settimana fa con Olly al di lui live all’Ippodromo di Milano ha fatto esplodere i cuori di milioni di fan: l’atmosfera si stava facendo frizzantina.

Angelina Mango, uscito a sorpresa il disco 'Caramè'

Ed eccolo, finalmente, il disco di Angelina Mango. Un disco che arriva 12 mesi dopo la sua decisione, costretta da problemi di salute, di prendersi una pausa dalle scene. Adesso la cantautrice di Lagonegro è tornata con ‘Caramè’, un nuovo album. ‘La vita va presa a morsi’ è il titolo di una delle canzoni contenute nella tracklist e questo dice tutto. Delicatissimo e al contempo dirompente il duetto con Madame – autrice con lei e Dardust di quella ‘La noia’ che ha portato Angelina Mango a vincere il Festival di Sanremo 2024 e ad arrivare settima all’Eurovision Song Contest – nel brano ‘Ioeio’.

‘Caramè’ è un disco intimo, a tratti anche sussurrato. Ma energico. Un disco emotivo ed emozionante. Un disco nel quale Angelina Mango c’è con mani, piedi, voce e cuore. Sedici canzoni, sedici pezzi di vita di questo anno intenso e a tratti anche molto difficile per la cantautrice. Che per diversi mesi ha scelto di concentrarsi sul proprio recupero psicofisico dopo un anno e mezzo particolarmente impegnativo e poi, piano piano, è tornata a farsi sentire con i fan. Sino ad arrivare alla sorpresa sul palco del concerto milanese di Olly, con il duetto da brividi su ‘Per due come noi’.

Un album denso di significati e di vita, quello pubblicato oggi, giovedì 16 ottobre, su tutte le piattaforme da Angelina Mango.

Si va dalla ballata dedicata ai genitori di ‘Come un bambino’ alla struggente ‘Mylove’ dedicata alla sua migliore amica, passando per ‘Ci siamo persi la fine’ e ‘Le scarpe slacciate’ in cui la cantautrice racconta la fine malinconica di un amore.

Un disco molto cantato e molto suonato – con un sound indie che fa aprire la finestra e respirare a pieni polmoni -, nel quale non manca come di consueto il contributo determinante di Filippo Mango.

E non manca neppure una rivendicazione: “non sono una star, nemmeno per sbaglio, sono matricola a vita” di ‘7up’. Nessuna ricerca della hit, anzi. E’ un disco dettato dall’urgenza di comunicare, di raccontarsi. Insomma, Nina è tornata davvero finalmente. Ma lasciamola essere se stessa. Non chiediamole conto di chi è stata, di chi è e di chi vorrà essere. Ascoltiamola soltanto, perché adesso che ci sta donando di nuovo una parte di sè dobbiamo solo volerla accogliere a braccia aperte.

La tracklist di ‘Caramè’