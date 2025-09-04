Angelina Mango è tornata: brividi sul palco con Olly. Il video

Milano, 5 settembre 2025 - Angelina Mango è tornata. Quasi un anno dopo l’annullamento dei suoi tour in Italia e in Europa, “Nina” è tornata a cantare su un palco. E che palco: quello della seconda e ultima data della Grande Festa di Olly all’Ippodromo Snai di Milano. Davanti a 34.000 persone. Un’attesa che era durata quasi un anno, visto che la decisione di annullare i concerti porta la data di fine ottobre 2024.

Angelina Mango torna sul palco con Olly

E pensare che era il 6 settembre 2024 quando la più famosa Angelina Mango aveva presentato ‘Per due come noi’ in duetto insieme al meno noto Olly. Oggi, 12 mesi dopo, l’ormai lanciatissimo cantautore genovese “restituisce il favore” ospitando il ritorno alla musica di quella che è di fatto la voce Under 30 più interessante e promettente d’Italia.

Un ritorno da pelle d’oca, quello di Angelina Mango. Un ritorno sempre da molti sperato e desiderato, ma sempre in punta di piedi. Un desiderio sussurrato, ma esplicitato a gran voce dai tanti fan che l’hanno sempre aspettata e le sono sempre stati vicino sui social. Una vicinanza rispettosa del momento difficile che la giovanissima cantautrice stava vivendo.

Una vicinanza silenziosa che si è trasformata in un boato quando la vincitrice del Festival di Sanremo 2024 si è palesata sul palco accanto a Olly per cantare ‘Per due come noi’.

Vestita di bianco, con maglia larga e un cappellino sulla testa, Angelina Mango ha dimostrato che i quasi dodici mesi passati dall’ultima volta che l’abbiamo rivista su un palco non hanno scalfito la voce nè tantomeno la presenza scenica. Che sono rimaste potenti, magnetiche ed emozionanti.

“Quanto mi siete mancati, quanto mi è mancato tutto questo” ha commentato a fine esibizione. Se quello visto il 4 settembre sul palco dell’Ippodromo Snai di Milano è un inizio di ritorno “totàl”, per dirla “alla Angelina”, alla musica o le serva ancora del tempo lo scopriremo. Di certo vedere una ragazza e un talento del genere tornare a stare bene fa emozionare e provare solo vibrazioni positive. Il che non è poco. Bentornata, Nina.