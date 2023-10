Angelina Mango e la canzone inedita durante i concerti: cosa significa

Angelina Mango è pronta a chiudere il suo ‘Voglia di vivere tour’. Quella di ieri, lunedì 23 ottobre, ai Magazzini Generali di Milano è stata la penultima data di un giro che l’ha portata a toccare città importanti fra cui anche Roma e Napoli. Un giro nel quale i soldout si sono ripetuti e moltiplicati, così come l’affetto dei fan.

Angelina Mango ai Magazzini Generali di Milano

Angelina Mango in questo momento è una sorta di Re Mida della musica emergente in Italia: tutto ciò che tocca si trasforma in oro. E hit. Sul palco porta ‘Ci pensiamo domani’, ‘Voglia di vivere’ e la nuovissima ‘Che t’o dico a fa’, ma non solo. Sul palco porta brani dall’Ep ‘Monolocale’, arrivato prima del suo ingresso ad Amici di Maria De Filippi, e anche singoli molto interessanti come ‘Walkman’. Oltre a canzoni dall’album ‘Voglia di vivere’.

Ma non solo. “Questa canzone l’ho scritta l’estate scorsa per un amore non corrisposto, parla di persone che non hanno saputo o voluto darmi l’amore che chiedevo. Non è ancora uscita”. Già perché Angelina Mango ama stupire e regalare ai fan qualcosa di sè.

“Oggi parleremo di me, non amo nascondermi” aveva detto all’inizio del concerto ai Magazzini Generali di Milano. E infatti tutto fa sul palco tranne nascondersi: salta, balla, canta, suona e stupisce. Ma non si nasconde. E al pubblico regala l’inedito ‘Fila indiana’. Che fa compagnia all’altra rarità ‘All’alba non si muore’. E il pubblico dimostra di apprezzare.