Quando riprendono Amici e Uomini e Donne

Quando torna in onda Amici di Maria De Filippi? Gli orfani degli allievi di canto e ballo della scuola del talent show di Canale 5 hanno potuto rivedere in azione i loro beniamini durante il concerto di Capodanno in diretta da Catania condotto da Federica Panicucci su Canale 5, ma ancora per qualche giorno dovranno fare a meno del daytime di Amici e dell’appuntamento domenicale con la puntata di due ore.

Ognuno degli allievi del talent show ha trascorso il Natale con la propria famiglia e ora, dopo il Capodanno sul palco, i ragazzi stanno tornando in Casetta in questi giorni. Amici tornerà quindi in onda dopo la pausa natalizia a partire da lunedì 7 gennaio. E c’è da scommettere che il buonismo delle Feste fra i professori durerà giusto pochi giorni: le polemiche sono dietro l’angolo.

A proposito di programmi targati Maria De Filippi, il pubblico attende anche il ritorno di Uomini e Donne. Anche il dating show tornerà in onda su Canale 5 lunedì 7 gennaio e lo farà con delle puntate esplosive. Il 2025 si aprirà infatti con la messa in onda delle registrazioni nelle quali il tronista Michele Longobardi viene allontanato con ignominia a causa non solo di una relazione esterna, ma anche e soprattutto del profilo fake con il quale interagiva con altre dame del programma.