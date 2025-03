Amici Serale seconda puntata: eliminati, polemiche e sfida fra i professori

Un’eliminazione, diversi guanti di sfida e molte polemiche hanno caratterizzato la seconda puntata del Serale di Amici 24. Una puntata nella quale si sono viste alcune buone esibizioni – quelle di un Nicolò in ottima forma, ad esempio -, ma a cui il pubblico ha assistito anche ad alcuni litigi imbarazzanti. Dopo la ballerina Asia e il cantante Vybes, che hanno dovuto lasciare il programma dopo la puntata di sabato scorso, chi è stato eliminato dal talent show di Maria De Filippi? A Jacopo Sol è andato il premio di 10mila euro di Enel.

Ospiti della seconda puntata del Serale di Amici 2025 sono stati l’attrice comica Barbara Foria e il cantautore Tananai, che ha cantato il suo brano ‘Alibi’.

Sono stati 13 i concorrenti che hanno preso parte dall’inizio alla seconda puntata del Serale di Amici 24.

La squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri: le ballerine Francesca e Raffaella e i cantanti TrigNo e Nicolò.

La squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: i cantanti Chiamamifaro, Antonia e Jacopo Sol e i ballerini Daniele, Alessia e Chiara.

La squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: i cantanti Senza Cri e Luk3 e il ballerino Francesco.

Comincia la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, che sceglie di sfidare quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Il primo scontro è fra cantanti: Nicolò contro Luk3 e a vincere è il primo. Seconda sfida: la cantante Senza Cri contro la ballerina Raffaella. Vince Senza Cri. Terzo match: guanto di sfida di carisma e personalità, che vede TrigNo opposto a Luk3. E proprio su questa prova ecco le polemiche fra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli: “Smettiamola di dire che si propongono sfide a vantaggio degli avversari, perché questa è stata fatta per favorire TrigNo e non Luk3” ha contestato Lorella Cuccarini. Vince TrigNo e quindi la squadra Pettinelli-Lettieri. A rischiare l’eliminazione sono Senza Cri, Luk3 e Francesco: al ballottaggio va Luk3. La seconda partita è fra le squadre di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri e Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Prima sfida: TrigNo contro Antonia. E a vincere è proprio la cantante. Secondo scontro: Nicolò opposto a Chiara. Trionfa il cantante. Tocca poi a Francesca e Chiamamifaro. E portarsi a casa il punto è la ballerina. Vince la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Scintille fra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri: “Far vincere Francesca non ha senso, è stata loffia” ha tuonato Alessandra Celentano. A rischio eliminazione sono Alessia, Chiara e Chiamamifaro. Va al ballottaggio Chiamamifaro. Terza partita fra Anna Pettinelli-Deborah Lettieri e Rudy Zerby-Alessandra Celentano. Primo scontro: Jacopo Sol contro TrigNo, a vincere è Jacopo Sol. Segue il guanto di sfida “passione” che vede opposte le ballerine Raffaella e Alessia. E anche qui ecco le polemiche, inutili e stucchevoli, fra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri. E’ tutto profondamente noioso. Vince Raffaella. Terza e ultima prova: Nicolò contro Antonia. A conquistare il punto è però Antonia. Vince la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. A rischio eliminazione sono Nicolò, TrigNo e Raffaella. Al ballottaggio va Raffaella.

Il tema del guanto di sfida è “il piccante che c’è in te” Emanuel Lo, Rudy Zerbi e la coppia Anna Pettinelli-Deborah Lettieri. Imbarazzante, come di consueto, la scena a cui ha dato vita Zerbi. A vincere è la coppia composta da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Al ballottaggio finale vanno i cantanti Luk3 e Chiamamifaro e la ballerina Raffaella. La prima a salvarsi è Chiamamifaro. L’eliminata è Raffaella.