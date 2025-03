Amici Serale, la prima polemica: Francesca, Chiara e Alessandra Celentano

Il Serale di Amici inizia ufficialmente sabato 22 marzo - la registrazione della prima puntata, però si svolgerà domani giovedì 20 marzo - ed ecco già la prima grossa polemica. Ovviamente fra insegnanti - anche questa sarà un’edizione del talent show caratterizzata da insensati battibecchi più o meno trash fra i capisquadra -, ma anche fra i concorrenti.

A dare il via al dibattito è stato il guanto di sfida proposto da Alessandra Celentano e che coinvolge Chiara, danzatrice della sua squadra, e Francesca, ballerina della formazione di Deborah Lettieri. Una guanto di sfida che presuppone una coreografia che, come è stato correttamente ammesso dalla stessa Chiara, è favorevole alle caratteristiche della concorrente di chi lo propone.

Sotto accusa la presenza della sbarra: “E’ una coreografia con molti elementi di danza classica e che quindi io non riuscirei mai ad eseguire in maniera anche solo sufficiente. Però se, rinunciando al guanto di sfida, il rischio è di far perdere a tavolino il punto alla mia squadra allora mi metto in gioco” è stato il commento di Francesca. La quale, poi, ha chiesto consiglio all’insegnante Deborah Lettieri. Ed entrambe hanno scelto di rifiutare la prova: “Non è equa” hanno concordato.

“Abbiamo visto il tuo confronto con Deborah, sei entrata in sala da lei già volendo rifiutare il guanto di sfida. A noi però avevi detto il contrario” hanno sottolineato gli altri concorrenti incalzando Francesca. “Questa coreografia non è di danza classica, c’è solo la sbarra ma non cambia nulla - ha cercato di incoraggiarla la ballerina Chiara -. Puoi farla senza problemi”. “Devi far vedere ai giudici che ti metti in gioco - ha aggiunto il cantante TrigNo -. Perdiamo il punto? Forse, ma almeno ti sarai messa alla prova”.

E così ecco il ritorno della ballerina dall’insegnante e la decisione: “Non è una coreografia equa, Chiara la farà molto meglio di me. Mi dispiace perché farò una brutta figura davanti a tutta Italia. Però mi metterò alla prova e lo farò”. “Devi decidere tu, io sicuramente dirò la mia in puntata. Non è una prova equa ed è evidente” ha ribadito l’insegnante.

Tutto è bene quel che finisce bene. Ma scommettiamo che durante la prima puntata del Serale voleranno stracci fra Deborah Lettieri e Alessandra Celentano. D’altro canto è il Serale di Amici, bellezza.