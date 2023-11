Amici, Samuspina lascia dopo due settimane: “Non è la mia strada”

Samuspina ha deciso di lasciare la scuola di Amici. Solo due settimane dopo il suo ingresso all'interno del talent show di Maria De Filippi attraverso la vittoria della sfida contro SpaceHippiez e già Samuele Spina ha deciso di mollare il colpo.

"Sono sorpresa, ma capisco il tuo disagio - ha commentato l'insegnante Anna Pettinelli -. Non mi sento di poterti confortare nel dirti che è un percorso privo di ostacoli e privo di dolori. Tu hai una visione chiara di quello che ti aspetta, più degli altri devi lavorare su alcuni fondamentali e sei consapevole delle difficoltà che devi affrontare. Non me la sento di non prenderne atto”.

"So quanto è forte questa scuola e quanto mi stava già dando in queste due settimane passate, però ho paura che non sia la mia strada" ha aggiunto Samuspina. Il quale però fuori dalla scuola avrà certamente possibilità di riscattarsi.

Samuele Spina era infatti entrato ad Amici da cantautore e producer, ed è nel roster Bmg. Soltanto un paio di mesi fa è uscito il videoclip del suo nuovo singolo 'E' tardi ormai'. Un cantautore che fa già musica da tempo e che è già stato a contatto con realtà produttive importanti nel mondo della musica, a partire da uffici stampa decisamente noti ed etichette come, appunto, Bmg. Oltre ad aver aperto il recentemente il concerto di Tananai all'Auditorium di Roma.

Proprio per questo il suo ingresso era stato accolto da qualche critica. E anche la sua uscita ha suscitato un bel polverone. Samuspina è rimasto nel talent show di Canale 5 per sole due settimane. "Avrebbe meritato di rimanere SpaceHippiez al posto suo. Lui ha talento e voglia di imparare, Samuspina si arrende" hanno commentato diversi utenti sul web. E sono in tanti a chiedere il reintegro proprio di SpaceHippiez nell’organico della scuola. Ma il regolamento parla chiaro: essere sconfitti in una sfida causa l’eliminazione definitiva dal programma.