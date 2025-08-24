Amici, quando inizia la prossima edizione: è caccia ai talenti

Milano, 24 agosto 2025 - Manca poco più di un mese all’inizio della nuova edizione di Amici. Amici 25, che sarà anche definito come Amici 2026, comincerà infatti a fine settembre. La prima puntata, quella durante la quale sarà formata ufficialmente la classe degli allievi di Ballo e Canto di questa edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, andrà in onda domenica 28 settembre.

L’attesa fra il pubblico è alta, anche perché l’estate che si sta avviando alla conclusione non ha dato grandi soddisfazioni in termini di “esplosione” di talenti provenienti dall’ultima edizione di Amici.

Mentre, infatti, nelle ultime edizioni il panorama musicale italiano ha visto il lancio di talenti come quelli di Angelina Mango e di Sarah Toscano, nell’edizione che si è conclusa poco prima dell’estate del programma condotto da Maria De Filippi non si sono viste promesse altrettanto pronte per il mercato discografico. Basti pensare che le due voci più riconoscibili, ovvero quelle di Antonia e di Niccolò, a oggi non hanno calcato palcoscenici particolarmente degni di nota e che il vincitore TrigNo non ha ancora una propria identità musicale definita. Le uniche ad aver intrapreso un percorso interessante dal punto di vista dei live sino ad oggi sono Senza Cri e Chiamamifaro. Jacopo Sol per il momento sembra essere un po’ in attesa.

Per quanto riguarda la danza, il vincitore Daniele si è esibito in diverse manifestazioni e c’è grande attesa per capire cosa succederà per lui in futuro.

Dal 28 settembre, però, parte la caccia ai nuovi talenti. E’ Amici, bellezza.