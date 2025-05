Amici, Luk3: “Con Alessia nessun litigio, stiamo insieme e ci supportiamo sempre. La musica è uno specchio. Il sogno? Justin Bieber”

‘Diciotto’ come gli anni che ha compiuto all’interno di Amici. Il primo ep di Luk3, all’anagrafe Luca Pasquariello, esce venerdì 30 maggio e sono già tanti i giovanissimi che lo aspettano per il tour degli instore che prenderà il via proprio venerdì.

Il primo ep di Luk3, 'Diciotto'

Luca, come stai vivendo il “dopo Amici”?

"Benissimo, ho preso il meglio dall’esperienza che ho vissuto. Sto bene”.

L’aspetto più bello di Amici e quello più difficile da affrontare?

“Quello più bello è stato senza dubbio poter lavorare tutti i giorni con dei professionisti e imparare tantissimo. Le difficoltà maggiori sono arrivate dal fatto che stando in tv devi saper accettare le critiche che arrivano dal pubblico. E questo non è sempre facile”.

A proposito di critiche, tu sei stato spesso al centro del dibattito fra la tua insegnante Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Come l’hai vissuta?

“Sono arrivato alla conclusione che tutto quello che riguardava la divisione fra gli insegnanti dovesse essere esterno a quello che facevo io. Nell’ultimo periodo del programma, poi, ero concentrato sul mio percorso. Perché dipendeva da me e da come lo avrei affrontato io”.

Cos’è per te la musica?

"Qualcosa di istintivo, una passione che non mi è stata tramandata da nessuno in famiglia. Ad ogni compleanno chiedevo in regalo strumenti musicali. A 6 anni ho iniziato a suonare la chitarra, tra i 12-13 invece ho cominciato a scrivere e quello è stato amore a prima vista tanto che non ho più smesso. Prima scrivevo tutti i giorni, adesso alterno la vita alla scrittura. Anche perché puoi chiuderti in studio se hai tanto da raccontare, se hai vissuto. La musica è come se fosse la resa dei conti, un bilancio. Che peraltro è una cosa che serve a tutti. È uno specchio”.

Quali sono le tue canzoni preferite di ‘Diciotto’?

"’Piangi’ e ‘Canzoncine’: due racconti molto veri, due canzoni scritte in pochissimo tempo e dopo un momento di fragilità. Rappresentano aspetti più ‘pesanti’ rispetto ad altri brani, ma mi piacciono perché sono vere”.

Se potessi scegliere qualcuno con chi collaborare, quale sarebbe il tuo sogno?

"Justin Bieber su tutti. Lui è il più grande. E se parliamo di grandi, senza dubbio anche Cesare Cremonini”.

Se aprissimo il tuo account Spotify, quali ascolti troveremmo adesso?

“Un po di tutto, a partire ovviamente da Justin Bieber. Ma anche Post Malone, The Kid Laroi, Olly, Tananai, Cremonini, Blanco. In cuffia mi piace l’ascolto che fa scendere qualche lacrima”.

Parliamo d’amore, è vero che tu e Alessia (Pecchi, ballerina di Amici 24, ndr) avete litigato?

"Assolutamente no. Quello che è stato visto da qualcuno qualche giorno fa non era un litigio,ma una semplice discussione. Anzi, una chiacchierata. Stiamo bene, stiamo insieme, ci supportiamo sempre”.

Quali fra gli altri concorrenti di Amici senti ancora?

"Ci sentiamo tutti, abbiamo un gruppo WhatsApp. E ci siamo anche visti di recente. I due veri amici che ho trovato nel programma sono Jacopo Sol e Deddè, con loro ci sentiamo spesso e cerchiamo anche di vederci”.

Cosa auguri a Luk3?

"Di stare bene con la sua musica”.