Amici domenica 12 ottobre anticipazioni: sfide e ospiti

Roma, 9 ottobre 2025 – Cosa vedremo domenica 12 ottobre nel terzo pomeridiano domenicale di Amici? Le registrazioni della puntata del talent show condotto da Maria De Filippi si sono svolte oggi, giovedì 9 ottobre. E anche in questa puntata non sono mancate discussioni e polemiche fra i protagonisti in studio. Ecco le anticipazioni secondo Superguida tv.

Nella puntata di Amici di Maria De Filippi di domenica 12 ottobre vedremo quattro ospiti: la danzatrice e coreografa Oriella Dorella e i cantautori Fabrizio Moro, Achille Lauro e Gigi D’Alessio.

Michele vince la sfida di canto, mentre Anna supera quella di ballo. A finire poi in sfida sono invece Opi e Michelle per il canto e Alex e Alessio per il ballo. Polemica in studio fra Opi e l’insegnante Lorella Cuccarini, la quale accusa il cantante di sforzarsi un po’ troppo per ottenere il graffio nella voce.

Flavia è prima nella classifica della competizione di canto, davanti a Valentina, Penelope e Plasma, seguono Riccardo insieme a Gard, Michelle e Frasa. Ultimo classificato Opi.

Le ultime tre posizioni della classifica della gara di danza sono andate a Pierpaolo, Alessio e Alex. Lacrime da parte di Pierpaolo, ma non per il risultato della competizione. Il danzatore si è esibito su ‘Volevo essere un duro’, di Lucio Corsi e questo brano gli ha evocato una serie di sensazioni che non ha voluto esplicitare.