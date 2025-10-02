Amici anticipazioni domenica 5 ottobre: ospiti e sfide

Roma, 3 ottobre 2025 – Cosa è successo nella seconda puntata domenicale di Amici di Maria De Filippi? Quella che va in onda domenica 5 ottobre dalle 14 alle 16.30 su Canale 5 è stata registrata giovedì 2 ottobre e quindi sono diverse le anticipazioni, secondo Superguida Tv, che agitano il sonno di diversi appassionati del talent show. Appassionati che nella puntata di domenica 5 ottobre vedranno la prima gara di Canto e la prima competizione di Ballo fra i 18 allievi del programma condotto da Maria De Filippi.

Tornano in studio Sarah Toscano e Mida: gli ex allievi di Amici portano sul palco il loro brano ‘Semplicemente’, che fa parte del disco ‘Met Gala’ di Sarah uscito nella notte fra l 2 il 3 ottobre. La cantautrice ha portato sul palco anche ‘Maledetto ti amo’. Ospiti musicale è stata anche Gaia, che ha cantato il brano ‘Nuda’.

La seconda puntata del pomeridiano domenicale di Amici 25 ha visto tanti ritorni anche fra i giudici delle competizioni in studio: Kledi Kadiu e Garrison Rochelle per il ballo e Paola Turci con Ilary Blasi per il canto.

Dopo la prima settimana, sono stati già cinque gli allievi della scuola del talent show condotto da Maria De Filippi a finire in sfida: le ballerine Matilde e Anna e i cantanti Flavia, Michele e Frasa. Quest’ultimo e Matilde sono finiti in sfida perché sono risultati ultimi nelle categorie rispettivamente di Ballo e di Canto. Gli altri sono stati mandati in sfida dai compagni di classe perché erano arrivati penultimi e terzultimi nelle rispettive graduatorie.

Ovviamente sono tornate le polemiche fra i professori. Quali professori è presto detto: nella seconda puntata del pomeridiano domenicale di Amici 25 assistiamo ad alcuni battibecchi fra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.