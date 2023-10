Amici 8 ottobre: allievo in lacrime, Maria De Filippi interrompe la registrazione

Le anticipazioni della puntata di Amici che va in onda domenica 8 ottobre dalle 14 su Canale 5 raccontano di una giornata particolarmente movimentata tanto per gli allievi del talent show quanto per la conduttrice Maria De Filippi. Che ha deciso di interrompere le registrazioni. Ma andiamo con ordine.

I cantanti di Lorella Cuccarini: Mew, Mida, Sarah Toscano e Spacehippiez. I cantanti di Anna Pettinelli: Ezio Liberatore, Stella Cardone e Holy Francisco. I cantanti di Rudy Zerbi: Holden, Lil Jolie, Matthew e Petit. I ballerini di Alessandra Celentano: Dustin Taylor e Marisol Castellanos. I ballerini di Emanuel Lo: Chiara Porchianello, Elia Fiore, Kumo, Simone Galluzzo e Sofia Cagnetti. I ballerini di Raimondo Todaro: Nicholas Borgogni e Gaia De Martino.

Nella terza puntata dell'appuntamento domenicale di Amici torna in studio uno dei volti più noti del talent show e dell'intero panorama della musica italiana: Annalisa.

La gara di ballo, giudicata da Virna Toppi, vede trionfare ancora una volta il talento di Marisol. Nelle ultime posizioni si classificano Kumo ed Elia. Quella di canto, invece, giudicata dalla stessa Annalisa, vede di nuovo al primo posto l'assopigliatutto Lil Jolie, ultimi Ezio e Holy.

Beppe Vessicchio è il giudice della sfida di canto fra Sarah e Alice. Quest'ultima non vince e quindi non riesce ad entrare nella scuola.

Ad aggiudicarsi la gara di inediti è Petit, il cui brano sarà prodotto da Takagi e Ketra.

Durante la puntata viene fatto vedere una sorta di Best Of dei momenti di Kumo all'interno della casetta. Il ballerino si commuove quando viene mostrato il suo contributo in termini di atteggiamenti affettuosi e di comportamenti virtuosi con i compagni. Kumo in lacrime di gioia lascia lo studio. Maria De Filippi decide quindi di sospendere momentaneamente la registrazione. Che riprende poco dopo con il rientro del ballerino.