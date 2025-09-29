Amici 25: le scelte di Emiliano, Plasma, Michele e Alex

Roma, 29 settembre 2025 – Amici 25 è iniziato. E così dopo la formazione della classe dei 18 allievi della scuola che abbiamo visto su Canale 5 ieri, domenica 28 settembre – il programma va in onda nella fascia quotidiana dal lunedì al venerdì dalle 16.26 alle 16.56 su Canale 5 e poi nel long form domenicale dalle 14 alle 16.25 sulla stessa rete – nella puntata di oggi lunedì 29 settembre abbiamo visto alcuni degli allievi che avevano avuto preferenze da parte di più di un professore scegliere la squadra nella quale cominciare la propria avventura.

Dopodiché l’intera classe del talent show condotto da Maria De Filippi ha fatto ingresso nella ormai famosissima casetta: lì tutti i ragazzi e le ragazze vivranno insieme sino alla finale di Amici a maggio.

Ecco le scelte che abbiamo visto nella puntata di oggi, lunedì 29 settembre, di Amici 25.

Il ballerino Emiliano, il più giovane della nuova classe con i suoi 16 anni, ha ricevuto un “sì” da tutti e tre i professori di danza e dopo aver parlato anche con Emanuel Lo e Veronica Peparini ha scelto di entrare a far parte della squadra di Alessandra Celentano. “Ci sarà da lavorare parecchio” ha commentato la maestra. L’altro ballerino, Alex, ha invece scelto come insegnante Veronica Peparini. Per lui aveva espresso parere favorevole anche Emanuel Lo.

Per quanto riguarda i cantanti, Plasma 8003 aveva a disposizione le opzioni Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. “E’ come scegliere fra vaniglia e cioccolato” ha affermato, scegliendo poi di far parte della squadra di Zerbi. Il quale ha deciso di rinunciare al “sì” pronunciato per Michele: “Ho già una classe con quattro ragazzi, solo per una ragione di rispetto per chi è arrivato prima di te preferisco rinunciare. Continuerò però a sostenerti”. Il cantante e musicista ha optato per la squadra di Lorella Cuccarini. “Sei stato la mia prima scelta in assoluto” ha spiega la prof.