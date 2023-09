Il ballerino Nicholas Borgogni ad Amici 23: cosa ha in comune con un’allieva del passato

Nicholas Borgogni è uno dei ballerini di Amici 23. Durante la prima puntata del talent show di Canale 5 il ballerino è al centro delle lodi di Raimondo Todaro, mentre Alessandra Celentano lo ha "bocciato" tacciandolo di non essere abbastanza ginnico per la concezione della danza che ha la maestra.

Nicholas Borgogni si candida, suo malgrado, quindi ad essere uno degli allievi che faranno discutere i due insegnanti durante la nuova edizione del talent show di Maria De Filippi. Eppure il talento non gli manca di certo, così come non gli mancano la versatilità e la voglia di mettersi in gioco.

Quello del dibattito fra un professore e Alessandra Celentano potrebbe essere uno dei diversi fattori che accomunano il ballerino a un'allieva dell'ultima edizione di Amici. Ovvero Maddalena Svevi. La quale era spesso stata al centro delle polemiche proprio della maestra di danza. E che, proprio come Nicholas, proviene dalla Naima Academy di Genova.

Entrambi hanno quindi studiato nella stessa scuola di danza e frequentato ambienti artistici simili. E chissà se anche Nicholas riuscirà a conquistare pubblico e critica come ha fatto nella passata edizione Maddalena. Perché, al di là delle discussioni in studio fra insegnanti, il percorso di Maddalena all’interno della scuola di Amici è stato di altissimo livello.