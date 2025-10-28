“Mi piace cantare, amo le melodie del passato”: Amalfitano è “morto x 15 giorni” e poi è tornato. Per fortuna

Milano, 28 ottobre 2025 – Amalfitano torna con un nuovo disco. Ed è già vera poesia. Gabriele Mencacci Amalfitano all’anagrafe, solo Amalfitano sul palco e nella musica, è uno di quei cantautori che riesce a rapirti al primo ascolto. Uno di quegli artisti che ha un mondo e che è così generoso da volertelo mostrare, quel mondo. E’ uscito il suo nuovo disco, ‘Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l'amore è’. E fra poco sarà anche live. Gli appuntamenti sul palco di Amalfitano e la sua band sono previsti per giovedì 18 dicembre al Monk di Roma, venerdì 9 gennaio al Duel Club di Napoli, sabato 10 gennaio all’Officina degli Esordi di Bari, venerdì 16 gennaio in Santeria Toscana 31 a Milano, sabato 17 gennaio allo Spazio 211 di Torino, venerdì 30 gennaio al Glue di Firenze e sabato 31 gennaio al Locomotiv Club di Bologna.

Gabriele, quali sono i tuoi ascolti?

"Mi piacciono tantissimo i cantautori. Mi piace cantare delle melodie, ascolto un sacco di musica contemporanea, ma sento come se la musica di oggi fosse meno ricca. Il mio cuore mi riporta alla musica del passato. Oggi c’è la tendenza a fare sempre meno melodie, mentre a me piace cantare e quindi è fisiologico che io preferisca quel tipo di musica”.

Il cantautore e musicista Amalfitano

Mille, Giulia Mei, tu, Anna Castiglia: questi sono alcuni dei nomi del nuovo cantautorato attuale. Sembra che in Italia sia arrivata una ondata di cantautori, è così?

"Oggi c’è tantissima musica, tanti cantautori si stanno incentrando su un modo di fare musica molto ricco e melodie particolari e questo fa vedere le cose in modo diverso e più interessante”.

Come è nato questo disco?

"Ho fatto un disco un anno e mezzo fa (‘Tienimi la mano, Diva!’, ndr), prodotto da Ivan Rossi e da Francesco Bianconi. Lì c’era una selezione di canzoni che avevano come tema portante il dolore. Con ‘Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l’amore è’ volevo fare un disco in cui ci fossi solo io e potessi metterci più cose possibili. Quest’ultimo è un album meno a fuoco, uno spazio aperto, una stanza piena di oggetti nella quale puoi scoprire cose nuove, stare dentro mesi e trovare sempre qualcosa che non avevi visto prima”.

Cos’è per te la musica?

"E’ la voce che noi abbiamo, Schopenhauer diceva che è la voce dell’anima. E’ il massimo anche della condivisione, è diretta, senza nessun filtro. A me piace che sia immaginifica, caleidoscopica, non bloccata da sovrastrutture”.

Se potessi scegliere, quale sarebbe la collaborazione dei tuoi sogni?

"Sono già riuscito a collaborare con Francesco Bianconi, che è uno dei miei preferiti in Italia. Guardando all’estero, il mio sogno si chiama Tom Waits”.

Cosa auguri a questo disco?

"Di avere una vita molto lunga nelle vite delle persone. Mi piace pensare di aver fatto un disco che possa rimanere come una stanza delle meraviglie. Che possa sempre essere scoperto”.

Chi sono i tuoi migliori amici?

"I miei migliori amici sono come un mazzo dei tarocchi. Ne ho un po’ e tutti sparsi. Non sono uni “da clan”. I miei migliori amici è come se fossero pianeti o stelle, galassie lontane l’una dell’altra. Si conosco poco anche tra di loro”.

Il gruppo WhatsApp con il nome più strano in cui sei inserito?

“’Memento mori’, dove si parla solo di guerra, e poi durante la pandemia con degli amici avevamo ‘Toto Imperator’: ci mandavamo solo foto di busti di imperatori romani senza alcun testo e ognuno doveva cercare indovinare l’imperatore, un anedotto che lo riguardava e la sua gens. Poi veniva attribuito un punteggio”.

Cosa dici al microfono quando fai il soundcheck?

"Canto sempre ‘Unchained melody’, la canzone del film ‘Ghost’”.

Progetti futuri?

"Sarò live in giro per l’Italia, faremo un po’ di date, tra cui quelle a Roma il 18 dicembre e il 16 gennaio a Milano. Poi stanno arrivando un po’ di sorprese”.