Alice Alison: “Il mio nuovo brano è stato una lezione dell’universo”

Milano, 24 ottobre 2025 – ‘Je me ne vois plus’. Letteralmente ‘Non mi ci vedo più’. ‘Je me ne vois plus’ è il titolo del nuovo brano di Alice Alison, al secolo Alice Accardi. Un brano dalle atmosfere cupe e dal testo particolarmente ricco di significati.

Alice, cos’è la musica per te?

"Una vocazione. Ci vuole tanta pazienza, ci si mette tanto tempo a costruirsi una rete di contatti e di persone che credono in quello che fai, che vengono a sentirti e che sono disposte a farti suonare. Solo se si ha una grande passione, una vocazione appunto, si riesce a fare tutto questo”.

Come è nato ‘Je me ne vois plus’?

"È nato durante una situazione in cui l’universo mi ha messo di fronte a un bagaglio particolarmente importante. A una lezione molto dura, di quelle che ti obbligano a fare i conti con te stessa. La luce ti obbliga prima a passare attraverso il buio e così è stato”.

Quando scrivi?

"Sono un animale notturno, scrivo sempre quando il resto del mondo dorme”.

Se potessi sognare in grande, con quali artisti ti piacerebbe collaborare?

"I sogni si chiamano Fabri Fibra, Madame e Giorgia. Sono cresciuta con la musica di Giorgia, ho imparato tanto da lei”.

Il tuo gruppo WhatsApp con il nome più strano?

"Sono due: ‘Le sboldre’ e ‘Saca poche’. Proprio scritto in quel modo”.

Cosa dici quando fai il soundcheck al microfono sul palco prima di un live?

"Sono molto classica, sono abituata a dire ‘One say, one say’”.