Temptation Island, chi sono Alfred e Anna: ecco il tradimento

Mancano meno di due settimane all’inizio dell’edizione “autunnale” – visto che viene registrata dal 23 agosto all’Is Morus Relais in Sardegna, tutto avviene in piena estate – di Temptation Island ed ecco svelata anche la quarta coppia di partecipanti al reality show condotto da Filippo Bisciglia.

Dopo Diandra e Valerio, Titty e Antonio, Mirco e Giulia, ecco Anna e Alfred.

“Mi chiamo Anna e sono fidanzata con Alfred da un anno e nove mesi – racconta la ragazza durante il video di presentazione diffuso in tv e sui social da Witty Tv -. Sono io che scrivo a Temptation Island, principalmente per due motivi: in primo luogo perché sento di non ricevere le attenzioni che vorrei e poi perché in questo arco di tempo non mi sono sentita l’unica donna della sua vita. Ho scoperto delle chat tra lui e i suoi amici dove si organizzava per fare serate, dove lui si vantava di aver fatto serata con alcune ragazze. Proprio a causa di queste cose che ho scoperto, io poi ho continuato a prendere il suo cellulare di nascosto. Fin quando ho scoperto un tradimento. Di recente, confermato da lui”.

Quindi tutto chiaro e quindi relazione finita visto il tradimento? Per nulla. “Sono innamorata di Alfred – ammette Anna – e, nonostante lui mi abbia dato diversi motivi per lasciarlo, non riesco a farlo”. Ecco un altro bel rapporto disfunzionale che varca la soglia dell’Is Morus Relais.

“Il nostro rapporto – spiega Alfred – sta andando un po’ a scemare perché lei non si fida e io con questa cosa non ci sto convivendo molto bene”.