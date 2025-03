Alex Britti, ecco il concerto evento a Roma

‘Gelido’, ‘Solo una volta’, ‘Mi piaci’, ‘Oggi sono io’: questi quattro brani diventati cult ed entrati di diritto nella storia del pop degli ultimi trent’anni. Anzi dell’It.Pop’, come il titolo del disco che ha lanciato Alex Britti facendolo conoscere non soltanto come il grande chitarrista che è, ma anche come cantautore. E che cantautore, a giudicare anche dai brani come ‘7000 Caffè’, ‘La vasca’, ‘Una su 1.000.000’, ‘Sono contento’ e ‘Piove’ che sono arrivati dopo.

Questi e altri successi saranno proposti da Alex Britti e gli ospiti che lo accompagneranno sul palco nella data evento del 22 giugno alle Terme di Caracalla a Roma. Non un concerto celebrativo, ma una vera festa della musica. Il live prende infatti il nome di ‘Feat.Pop’ proprio per richiamare i due concetti: il titolo del disco del 1998 e la presenza di tanti amici di Alex Britti e del pubblico sul palco romano.

“Celebrare il mio primo album It.Pop è davvero un traguardo incredibile, tutto quello che è derivato da quel primo progetto ha segnato profondamente la mia vita e la mia carriera, suonare dal vivo quei brani con ospiti e amici sarà un’emozione unica - racconta Alex Britti -. Sto preparando uno spettacolo ricco di sfumature e momenti diversi, dall’energia del rock al calore del blues. Si passerà dal pop delle canzoni degli inizi fino ai pezzi più recenti, sofisticati e dalle atmosfere più rarefatte e jazzistiche ma sempre con dei potenti colpi di chitarra blues e funk”.