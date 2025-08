Alessio e Sonia M. di Temptation Island stanno ancora insieme? Cosa è successo un mese dopo

Milano, 31 luglio 2025 – Cosa è successo un mese dopo la fine di Temptation Island 2025? La coppia degli “avvocati” Alessio e Sonia M. è tornata insieme? Li avevamo lasciati nella puntata di mercoledì 30 luglio su due posizioni divergenti: lei a rincorrerlo e ad elemosinare un suo ritorno e lui fermo sul proprio “no”. E su quel “Vogliati bene” che è già entrato nella storia del programma.

Nella puntata di giovedì 31 luglio, quella in cui abbiamo visto cosa è successo un mese dopo la conclusione di Temptation Island, ecco il colpo di scena: i due avvocati sono tornati insieme. Nonostante, quindi, tutte le sceneggiate di Alessio e la sua assoluta voglia di protagonismo in tv, Sonia M. ha mantenuto il proposito di stare insieme a lui. “Mi auguro di sposarla” afferma Alessio.

"Quello che io ho detto e fatto – spiega Alessio – è stato sbagliato. Ho sbagliato nei confronti di Sonia, mi sono pentito di quello che ho fatto e non mi rivedo in quella persona che sono stato. Rivedendomi attraverso lo schermo della televisione, ritengo che io non sono quella persona che sono apparsa”. Come si può notare, anche un mese dopo Temptation Island il suo italiano è ancora parecchio zoppicante. “Il percorso mi è stato viziato dal fatto che mi sono fatto prendere da una serie di situazioni che mi hanno portato a perdere l’obiettivo che cercavo. Solo che purtroppo lo stato emotivo di quel momento mi ha portato a delirare. Quella reazione è stata una reazione scomposta che non andava fatta. Durante quel distacco da Sonia ho avuto la possibilità di riflettere e di capire cosa cerco nella vita e cosa desidero veramente: desidero stare con Sonia” prosegue l’avvocato.

"Io non ho perdonato nulla – ribatte la fidanzata Sonia M. -, non ho giustificato ciò che ha fatto e ha detto. Ho semplicemente scelto di comprendere lo stato emotivo in cui si trovava. Lo conosco, forse meglio di se stesso, conosco il suo background. Lui spesso anche nella vita normale ha difficoltà a percepire quelli che sono i sentimenti, a capirli e soprattutto ad esprimerli nella maniera giusta. Anche quando discutiamo, a volte è come se lui ponesse un muro. Lui tende a difendersi, a chiudersi e l’altro diventa un nemico da sconfiggere. In quel momento stava affrontando un momento di crisi, che era sicuramente un momento di crisi del nostro rapporto. Il mio gesto di chiamarlo immediatamente per un confronto lo ha posto in una condizione di fragilità emotiva, ha messo davanti un blocco e ha fatto uscire tutta la rabbia. Non potevo buttare via la storia di otto anni, dovevo lottare per entrambi. Oggi ci siamo presi del tempo e questo è servito molto: è tornato l’Alessio dei bei tempi, è tornata la passione. Spero che per me sia la scelta giusta”.