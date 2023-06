Temptation Island, Alessia e Davide: la coppia del tradimento

Una coppia senza dubbio controversa e destinata a far discutere il pubblico di Temptation Island 2023: Alessia e Davide sono gli unici fidanzati all'interno di questa edizione del reality show di Canale 5 ad aver ammesso un tradimento decisamente lungo nel tempo e ad aver continuato poi la relazione.

Una storia che si preannuncia oggetto di dibattito e sicuramente di molti meme tra gli appassionati del reality show targato Maria De Filippi. Sicuramente la loro storia sarà al centro di numerosi confronti e discussioni tanto all’interno del programma quanto fra il pubblico e sui social network.

"Sono Alessia, ho 32 anni e sono fidanzata con Davide da 11 anni. Scrivo io a Temptation Island perché, dopo aver avuto una relazione per circa due anni con una persona molto più grande di me, a giugno dell'anno scorso Davide mi ha scoperto. Io in quest'anno ho fatto di tutto per riconquistarlo, ma credo di non esserci riuscita. Quindi attualmente voglio capire se possiamo continuare a rimanere insieme o la storia deve terminare" spiega Alessia nella clip di presentazione. "Ho tenuto nascosto ad Alessia che sapevo questa storia per un anno e mezzo - racconta il ragazzo -. Decido di partecipare al programma perché voglio capire se riesco a perdonare Alessia e a dimenticare quello che mi ha fatto".

Insomma, ci sarebbe da scrivere un trattato perlomeno sociologico su questa coppia di fidanzati che da lunedì 26 giugno è protagonista insieme alle altre sei coppie in gioco di Temptation Island.