Alessia Cara, tutto sulla popstar canadese di origini italiane

Roma, 19 novembre 2024 – Alessia Cara è una cantante nata l'11 luglio 1996 a Mississauga, Ontario e cresciuta a Brampton. Ma le sue radici sono italiane. Il suo cognome è Caracciolo e la famiglia è originaria della Calabria. Infatti suo padre aveva genitori italiani e sua madre è un'immigrata italiana. La stessa cantante sa parlare bene anche la lingua italiana. Si è avvicinata alla musica intorno ai 10 anni, iniziando a suonare la chitarra.

Gli esordi e i successi della cantante

Quando era adolescente ha aperto il suo canale YouTube all’interno del quale pubblicava cover di canzoni che interpretava. E ha sottolineato come Justin Bieber fosse il suo modello di riferimento. Proprio grazie a questi video ha iniziato a ottenere sempre maggiore attenzione fino a quando ha firmato con EP Entertainment e Def Jam Recordings nel 2014. Il suo singolo di debutto si intitolò ‘Here’, è arrivato alla posizione 19 nella classifica Canadian Hot 100 ed è stato un successo anche negli Stati Uniti, arrivando in quinta posizione nella classifica Billboard Hot 100.

Il suo primo disco, Know-It-All, ha visto la luce nel 2015 arrivando all’ottavo posto nella classifica canadese e al nono nella Billboard 200. Il terzo singolo dell'album, ‘Scars to Your Beautiful’, ha raggiunto l'ottavo posto nella Billboard Hot 100. Il successo è arrivato, oltre alle vendite, anche col riconoscimento della critica. Ha ottenuto ben 4 nomination ai Grammy Awards, vincendo il premio come miglior nuovo artista nel 2018. È stata nominata per la canzone dell'anno e il disco dell'anno ai Latin Grammy del 2019 per il suo featuring nella canzone con Juanes, ‘Querer Mejor’.

Ha poi pubblicato altri due dischi di inediti, ‘The pains of growing’ (2018) e ‘In the meantime’ (2021). Attualmente sta lavorando al suo prossimo album che ha già un titolo, ‘Love & Hyperbole’ e che vedrà la luce nel 2025. Ad anticipare il progetto sono già stati rilasciati due singoli, ‘Dead man’, uscito il 19 luglio 2024, e ‘(Isn't It) Obvious’, pubblicato il 21 ottobre 2024, dopo essere stato scelto come colonna sonora per un episodio della serie tv ‘Law & Order: Special Victims Unit’.

Le recenti critiche della cantante dopo la morte di Liam Payne

Nelle settimane scorse ha turbato tutti la notizia improvvisa della morte di Liam Payne, ex membro dei One Direction, boyband che ha conquistato milioni di ragazzini e ragazzine dopo la loro partecipazione a X Factor Uk. Il cantante è morto cadendo dal terrazzo del terzo piano di un hotel di Buenos Aires, mentre era lì in vacanza. A rivelare tra i primi la notizia è stato il sito di gossip americano TMZ che, nei giorni successivi, oltre a mostrare immagini della stanza d’albergo dove soggiornava il cantante, avrebbe condiviso degli scatti di alcune parti del corpo del cantante (riconoscibile dai tatuaggi) con la frase “Non mostriamo tutto il corpo, ma si vede chiaramente il suo tatuaggio: un orologio sull'avambraccio sinistro e uno scorpione sull'addome".

Una scelta fortemente criticata dalla cantante che, via social, ha taggato il sito definendo “disgustosa” la scelta di pubblicare certe immagini, seppure non esplicite. Poco dopo le foto sono state rimosse dall’articolo, sostituite dalla scritta "TMZ ha visto una foto che mostra il corpo di Liam".