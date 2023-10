Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, a Verissimo l’autopsia di un amore finito

Alessandro Basciano ospite sabato pomeriggio dalle 16.30 a Verissimo per raccontare la propria versione della fine della storia d'amore con Sophie Codegoni. Occhio per occhio, dente per dente: lei una settimana fa ha spiegato la propria posizione nello studio del programma di Silvia Toffanin e ora tocca a lui fare la stessa cosa.

Diritto di replica, si dirà. Corretto. Anche perché quando si viene chiamati in causa si deve avere la possibilità di dire la propria. Il dato di fatto, però, è che non esiste una direzione. Nel momento in cui anche Alessandro Basciano avrà raccontato la propria versione, sostenendo inevitabilmente di non avere tradito l'ormai ex compagna Sophie Codegoni e addossandole delle responsabilità nella fine della storia d'amore, molto probabilmente la stessa Codegoni ribatterà a mezzo social e così farà anche la ragazza additata come la persona con la quale Basciano avrebbe tradito la compagna.

E lui? Naturalmente risponderà a propria volta. E i follower? Si schiereranno da una parte o dall'altra a seconda dei gusti personali rintuzzando polemiche e alimentando dibattiti. Più sterili di un terreno non coltivabile.

Seguiranno quindi giorni di frecciatine, sempre tramite i social network, e poi? E poi non succederà più nulla. Ha quindi senso sezionare la fine di un amore in tv? Amore nato e cresciuto sotto le telecamere e sotto l'occhio attento - e alimentato costantemente proprio da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, va sottolineato - dei social network, ma pur sempre un fatto privato. Da cui, per inciso, è nata una creatura. La quale merita un rispetto che va oltre le colpe di uno o dell'altro genitore. Perché, quindi, non fare un passo indietro rispetto a orgoglio e voglia di apparire a tutti i costi?