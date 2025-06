Al Bano in concerto a San Pietroburgo: “Putin? Io sono amico di chi capisce la bellezza della parola ‘pace’”

Al Bano e Iva Zanicchi in concerto a San Pietroburgo. Entrambi gli artisti italiani sono regolarmente saliti sul palco in Russia, peraltro davanti a migliaia di fan in adorazione. “Chi critica è chi all’esterno e non conosce i fatti. Non sanno che in Russia noi siamo messaggeri di pace. È il mio mestiere e lo farò sempre, contro tutto e tutti. Non temo le accuse di essere amico di Vladimir Putin - ha dichiarato il cantante di Cellino San Marco -. Amico di Putin? Io sono amico di coloro che percepiscono la bellezza del sostantivo ‘pace’".

Critiche rispedite al mittente, dunque. Anzi, ai mittenti visto che le polemiche che hanno travolto Al Bano negli ultimi giorni proprio dopo aver accettato di esibirsi a San Pietroburgo erano piovute da diverse parti. E, come era avvenuto in passato, le accuse sono state quelle di un’amicizia, secondo alcuni sin troppo stretta, con il leader russo Vladimir Putin.

“Non temo le proteste in Italia né le accuse di essere amico di Vladimir Putin. Voglio dare voce alla pace, anche attraverso la musica” aveva detto nei giorni scorsi il cantante.