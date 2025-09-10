Adriano Celentano torna in tv? Claudia Mori: “La Rai ci dica se è interessata”

Milano, 10 settembre 2025 - Adriano Celentano torna in tv a 81 anni? All’inizio di ogni stagione televisiva c’è sempre qualcuno che ipotizza una presenza dell’ormai ex Molleggiato con un programma. In realtà sembra che nulla sia all’orizzonte, anche se la Rai non avrebbe chiuso le porte a questa idea. Almeno secondo quanto dichiara la moglie di Adriano Celentano, Claudia Mori. "La Rai è interessata al ritorno di Celentano? È questa la risposta più importante che ci dovete dare" ha scritto a Giampaolo Rossi, amministratore delegato Rai per sollecitare una risposta dell’azienda pubblica.

Chiaramente, in un’epoca in cui se qualcosa non viene pubblicato sui social network ha poca risonanza, Claudia Mori ha scelto di rendere pubblica la lettera a Giampaolo Rossi attraverso i profili social di Adriano Celentano: “…il tempo se ne va! Egr. dott. Rossi, Come sta? Le scrivo perché a questo punto mi corre l'obbligo di sollecitare la sua risposta circa l'interesse o meno del ritorno di Adriano Celentano in Rai. Mesi fa, ci siamo incontrati lei ed io a Milano al Clan (era presente anche Gianmarco Mazzi) dove le ho presentato il lavoro di Adriano. Lei dimostrò grande interesse e decidemmo di rivederci entro pochi giorni anche con Adriano che le avrebbe organizzato una proiezione per mostrarle il suo lavoro. Ad oggi, sono passati molti mesi, ancora nessun segnale di nessun genere da parte sua. Vede dott. Rossi una risposta è d'obbligo. Qualunque essa sia".