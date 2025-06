Gli AC/DC tornano a casa dopo 10 anni: le date del tour

I giganti del rock australiano AC/DC hanno finalmente annunciato il loro attesissimo ritorno sulle scene di casa. Dopo quasi un decennio di assenza dai palchi australiani (l’ultimo tour risale al 2015) la storica band guidata da Angus Young ha ufficializzato la tappa ‘di casa’ del loro tour mondiale ‘Pwr Up’.

Un ritorno a casa dopo dieci anni

Il tour nazionale partirà il 12 novembre da Melbourne e si articolerà in cinque date che attraverseranno l’Australia fino al 14 dicembre, giorno del gran finale a Brisbane. Le altre tappe includono Sydney (21 novembre), Adelaide (30 novembre), e Perth (4 dicembre). Ad aprire i concerti sarà la band punk australiana ‘Amyl and the Sniffers’, gruppo rivelazione della scena alternativa. I biglietti per la tournée australiana saranno disponibili da giovedì 26 giugno, con una corsa all’acquisto che si preannuncia agguerrita, vista la lunga attesa dei fan locali. Queste date segneranno anche il debutto australiano della nuova formazione della band, che include lo storico frontman, Brian Johnson, i chitarristi Angus e Stevie Young, il batterista Matt Laug, e il nuovo bassista Chris Chaney, già noto per le sue collaborazioni con Jane’s Addiction e Alanis Morissette. Gli AC/DC mancavano dai palchi di casa da una decina d’anni: l’ultimo loro concerto risale infatti all’8 dicembre 2015 all’Etihad Stadium di Melbourne per la chiusura del Rock or Bust tour.

Il tour europeo degli AC/DC e la tappa italiana a Imola

Prima di approdare in Australia, gli AC/DC saranno impegnati in un tour estivo europeo di 12 date in 10 Paesi, al via il 26 giugno a Praga e in chiusura il 21 agosto a Edimburgo, città in cui non si esibivano da dieci anni. Domenica 20 luglio questi eterni ragazzi dell’hard rock torneranno anche in Italia per suonare all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, unica tappa italiana del tour, a distanza anche questa di 10 anni dall’ultimo concerto della band sempre sul tracciato da corsa il 9 luglio 2015. Allora, l’evento richiamò ben 92 mila fan, con scenografie imponenti, fuochi, cannoni e la scaletta carica di classici come “Highway to Hell” e “For Those About to Rock”. Questo sarà all’altezza del precedente? Il ‘Pwr Up’ Tour prende il nome dall’album omonimo pubblicato nel 2020, diciassettesimo lavoro in studio della band. Accolto positivamente dalla critica, il disco è stato descritto da NME come: “Una celebrazione gioiosa dell’heavy rock più puro che la band porta avanti da quasi mezzo secolo, e che speriamo possa continuare a essere un grido di unione anche per il futuro”.