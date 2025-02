A Verissimo ospite la figlia di Gisèle Pelicot

Quando racconta la storia della sua famiglia, Caroline Darian spiega sempre di essere figlia della vittima e anche del carnefice di una triste vicenda di cronaca ormai nota in tutto il mondo. I suoi genitori sono, infatti, Gisèle Pelicot – la donna che per più di dieci anni è stata drogata e abusata dal suo compagno di vita – e Dominique Pelicot, il suo carnefice, che ha permesso anche a molti altri uomini di violentare sua moglie. Darian sarà una delle ospiti del salotto di Silvia Toffanin sabato 22 febbraio, a partire dalle 16:30, per parlare della sua storia che ha raccontato anche in un libro.

La vicenda giudiziaria

La vicenda giudiziaria che riguarda Gisèle Pelicot, madre di Caroline Darian, si è aperta nel 2020 quando il marito Dominique è stato arrestato per un reato a sfondo sessuale. È infatti stato fermato perché sorpreso a riprendere e scattare foto sotto le gonne di alcune clienti di un supermercato.

Nel corso delle indagini la polizia ha trovato nei dispositivi elettronici dell’uomo circa 20.000 foto e video che ritraevano lui e molti altri uomini in atteggiamenti violenti e di abuso nei confronti della moglie. La donna era sempre incosciente e ha scoperto solo in quell’occasione di essere stata drogata e abusata per oltre dieci anni. Le violenze sono avvenute prima a Parigi e poi a Mazan, nel sud-est della Francia, dove la coppia si è trasferita in seguito al pensionamento.

L’epilogo con le condanne

Gisèle Pelicot, che è stata presente in aula in diverse udienze contro il marito e gli altri indagati, è diventata un simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Il caso Mazan, così è passato alla cronaca, ha avuto risonanza mediatica ben oltre i confini della Francia e il processo agli imputati coinvolti negli stupri si è concluso il 19 dicembre 2024 con la condanna dei 51 indagati, compreso ovviamente Dominique Pelicot.

Il libro di Caroline Darian

Il caso di cronaca ha scosso tutto il mondo e anche la quiete apparente di quella che sembrava una famiglia come tante. Tra le immagini rinvenute sui dispositivi del carnefice ci sono anche alcune foto che ritraggono la figlia Caroline sedata e nuda.

La donna ancora oggi vive nel dubbio di aver subito gli abusi del padre (che non ha confessato e, anzi, durante il processo ha negato di essere l’autore di quegli scatti) e ha deciso di raccontare la sua storia e quella di sua madre nel libro ‘E ho smesso di chiamarti papà’, edito in Italia da Utet. L’autrice, il cui nome completo è Caroline Peyronnet, ha scelto di utilizzare uno pseudonimo per il volume firmandosi come Caroline Darian. Il cognome fittizio è, in realtà, l’unione dei nomi dei suoi due fratelli.